Σοκ έχει προκαλέσει στην Ουγγαρία η σύλληψη 30χρονου νοσοκόμου στη Βουδαπέστη, ο οποίος φέρεται να συγκέντρωνε ανθρώπινα λείψανα και μέλη από νοσοκομείο και εγκαταλελειμμένα νεκροταφεία.

Ο άνδρας κατηγορείται ότι διατηρούσε μια μακάβρια συλλογή, την οποία φέρεται να είχε αποκτήσει από τον χώρο εργασίας του σε νοσοκομείο αλλά και από εγκαταλελειμμένα νεκροταφεία. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε στις 17 Ιουνίου από την Εθνική Υπηρεσία Ερευνών της Ουγγαρίας (NNI), μετά από πληροφορίες που έφτασαν στις Αρχές ότι ο 30χρονος αποθήκευε ανθρώπινα ευρήματα τόσο στο σπίτι του όσο και στον χώρο όπου εργαζόταν ως βοηθητικό προσωπικό (νοσοκόμος) σε νοσοκομείο.

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Man arrested for collecting HUMAN BODY PARTS from graves and from his workplace at a hospital in Hungary



The man said that he was particularly ATTRACTED to human body parts, and that he had PREPARED FOOD from such parts and eaten them pic.twitter.com/fdzTnlAf1S June 23, 2026

Κατά την έρευνα που έγινε στο διαμέρισμά του, οι αστυνομικοί βρήκαν και κατάσχεσαν ανθρώπινα κρανία, οστά, ένα ολόκληρο κάτω άκρο, ένα χέρι, καθώς και άλλα ανατομικά ευρήματα.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν επίσης μια κατασκευή «ανθρώπινου προσώπου» που φέρεται να είχε δημιουργηθεί από πραγματικό ανθρώπινο δέρμα, αλλά και μια καρδιά μέσα σε βάζο, η προέλευση της οποίας εξετάζεται προκειμένου να διαπιστωθεί αν πρόκειται όργνανο από άνθρωπο η ζώο.

Σύμφωνα με το CNN, κατά την ανάκριση του ο 30χρονος φέρεται να παραδέχθηκε ότι είχε συλλέξει τα συγκεκριμένα ευρήματα. Σύμφωνα με τις αρχές, ισχυρίστηκε ότι είχε ιδιαίτερη έλξη για τα ανθρώπινα μέρη και φέρεται να δήλωσε ότι είχε μαγειρέψει και καταναλώσει τροφή που προερχόταν από ανθρώπινα μέλη.

Η αστυνομία αναφέρει ότι ο άνδρας είχε «πάθος για την ανατομία και την παθολογία», ενώ εξετάζεται παράλληλα αν η ενασχόλησή του με την ανατομία συνδέεται με τον τρόπο απόκτησης των λειψάνων. Οι ερευνητές εξετάζουν δύο βασικά σενάρια: την πιθανή πρόσβαση σε ανθρώπινα μέλη μέσω της εργασίας του στο νοσοκομείο, αλλά και την πιθανότητα να είχε αφαιρέσει λείψανα από εγκαταλελειμμένα νεκροταφεία στην Ουγγαρία και τη Σλοβακία.

Οι αρχές κατάσχεσαν επίσης ηλεκτρονικό εξοπλισμό, μεταξύ άλλων υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα, tablet και κάρτες SIM, προκειμένου να εξετάσουν αν υπάρχουν επιπλέον στοιχεία για τη δράση του.

Όλα τα ευρήματα έχουν σταλεί για ιατροδικαστική και γενετική εξέταση, ενώ η αστυνομική έρευνα συνεχίζεται. Οι αρχές δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο να προκύψουν νέες κατηγορίες, ανάλογα με τα αποτελέσματα των εξετάσεων και την ταυτοποίηση της προέλευσης των ανθρώπινων λειψάνων.

protothema.gr