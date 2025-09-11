Η Τουρκία υπέβαλε επίσημο αίτημα συμμετοχής στο πρόγραμμα SAFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενίσχυση της αμυντικής θωράκισης της Ευρώπης, σύμφωνα με δημοσίευμα του Euronews. Το αίτημα επιβεβαίωσε ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Τομά Ρενιέ.

«Επιβεβαιώνω ότι λάβαμε επίσημο αίτημα από την Τουρκία», δήλωσε ο Ρενιέ, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες, επικαλούμενος λόγους εμπιστευτικότητας. Ο ίδιος περιορίστηκε να αναφερθεί στη διαδικασία που ακολουθείται με άλλες τρίτες χώρες που βρίσκονται σε διαπραγμάτευση με την ΕΕ.

Σε ερώτηση του Euronews για το πώς η Ένωση προστατεύεται από ενδεχόμενη συμμετοχή χωρών που απειλούν κράτη-μέλη, ο εκπρόσωπος τόνισε: «Αυτό που μπορώ να σας πω για να σας καθησυχάσω, εσάς και όλους τους πολίτες και τα κράτη μέλη, είναι ότι εμείς φυσικά δεν ήρθαμε με έναν τέτοιο κανονισμό ξαφνικά. Φυσικά και έχουμε δικλείδες ασφαλείας».

Απέφυγε ωστόσο να αναφερθεί ευθέως στην Τουρκία, διευκρινίζοντας ότι κάτι τέτοιο θα παραβίαζε την πολιτική της Κομισιόν. Εμμέσως, όμως, επεσήμανε ότι το κανονιστικό πλαίσιο καλύπτει περιπτώσεις όπου τρίτες χώρες παραβιάζουν τα συμφέροντα ασφαλείας της Ένωσης ή κρατών-μελών.

«Γενικά μιλώντας, έχουμε δικλείδες ασφαλείας για την προστασία των συμφερόντων των κρατών-μελών μας και της βιομηχανίας μας. Αυτό αναφέρεται στο Άρθρο 16 του κανονισμού ασφαλείας, που προβλέπει ότι, εάν μια τρίτη χώρα παραβιάσει με κάποιον τρόπο τα συμφέροντα ασφαλείας ενός κράτους-μέλους ή της ΕΕ συνολικά, θα έχουμε τη δυνατότητα να την αποκλείσουμε από τη συμμετοχή στο μέσο ασφαλείας μας», υπογράμμισε.

