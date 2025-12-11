Τα στοιχεία που δημοσίευσε η Eurostat σχετικά με τους εργαζόμενους που νόησαν από καρκίνο λόγω της δουλειάς τους είναι ανατριχιαστικά



Ανάμεσα στο 2013 και το 2023, 40.538 περιπτώσεις καρκίνου που σχετίζονται με την εργασία αναγνωρίστηκαν επισήμως στην ΕΕ.

Ανατριχιαστικά είναι τα στοιχεία που δημοσίευσε η Eurostat και αφορούν τους εργαζόμενους στην ΕΕ

Σύμφωνα με την Eurostat, το 2023, αναγνωρίστηκαν 3.500 περιπτώσεις καρκίνου που σχετίζονται με την εργασία, 191 περισσότερες από ό,τι το 2022 (3.309).

Ο επαγγελματικός καρκίνος είναι ο όρος που χρησιμοποιείται για τους καρκίνους που προκαλούνται από την έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες στο εργασιακό περιβάλλον, γενικά λόγω μακροχρόνιας έκθεσης.

Πολλές από αυτές τις περιπτώσεις εμφανίζονται αρκετά χρόνια μετά την αρχική έκθεση, ακόμη και μετά από 40 χρόνια.

Πώς επηρέασε η πανδημία του κορονοϊού

Τα στοιχεία για το 2020 (3.094 περιπτώσεις), το 2021 (3.258) και το 2022 (3.309) ήταν χαμηλότερα από τον ετήσιο μέσο όρο της περιόδου 2013-2019, που ήταν 3.909 περιπτώσεις ετησίως, πιθανώς λόγω των επιπτώσεων της παγκόσμιας πανδημίας του κορονοϊού στο εργασιακό περιβάλλον και στα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης.

Αυτές οι πληροφορίες προέρχονται από στοιχεία για τις επαγγελματικές ασθένειες που δημοσίευσε η Eurostat.

Η ευρωπαϊκή υπηρεσία παρουσιάζει μερικά ευρήματα από το πιο αναλυτικό άρθρο με τίτλο «Επαγγελματικοί καρκίνοι».

Το 81,3% των περιπτώσεων στην ΕΕ αφορούν τον καρκίνο του πνεύμονα και το μεσοθηλίωμα

Μια πιο προσεκτική εξέταση των δεδομένων από το 2013 έως το 2023 αποκαλύπτει ότι οι πιο συνηθισμένοι τύποι διαγνωσμένων καρκίνων που συνδέονται με την εργασία ήταν ο καρκίνος του πνεύμονα με 16.499 περιπτώσεις και το μεσοθηλίωμα με 16.469 περιπτώσεις (ένας τύπος καρκίνου που συνδέεται με την έκθεση στον αμίαντο και αναπτύσσεται στο λεπτό στρώμα ιστού που καλύπτει πολλά από τα εσωτερικά όργανα, γνωστό ως μεσοθήλιο).

Αυτοί οι δύο τύποι καρκίνου συνιστούσαν συνολικά το 81,3% όλων των νέων περιπτώσεων επαγγελματικού καρκίνου που διαγνώστηκαν κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.

Ακολουθούσαν 2.696 περιπτώσεις καρκίνου της ουροδόχου κύστης.

in.gr