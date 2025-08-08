Ανείπωτη οδύνη και θλίψη έχει προκαλέσει ο θάνατος της 34χρονης κόρης του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, Λένας. Η νεαρή γυναίκα έφυγε ξαφνικά από τη ζωή το βράδυ της Πέμπτης στον «Ευαγγελισμό» από ανακοπή. Είχε προηγηθεί επιληπτικό επεισόδιο και όλα εξελίχθηκαν πολύ γρήγορα. Το ιατρικό ιστορικό της Λένας Σαμαρά ήταν καθαρό και η περίπτωσή της θεωρείται εξαιρετικά σπάνια.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση του υπουργείου Υγείας, η επιδείνωση που παρουσίασε μετά τη διακομιδή της στη Νευρολογική Κλινική του νοσοκομείου ήταν ραγδαία – αφού πρώτα είχε προηγηθεί πλήρης κλινικός, εργαστηριακός και απεικονιστικός έλεγχος στο «Σισμανόγλειο» από νευρολόγο, παθολόγο, καρδιολόγο και οφθαλμίατρο – και οι υπεράνθρωπες προσπάθειες που πραγματοποίησαν οι γιατροί και οι νοσηλευτές δεν στάθηκαν ικανές να την κρατήσουν στη ζωή.

Η Λένα Σαμαρά είχε εκδηλώσει έντονη αδιαθεσία και ζάλη νωρίτερα, το μεσημέρι της Πέμπτης, και μεταφέρθηκε αρχικά το νοσοκομείο Σισμανόγλειο, που είναι το πιο κοντινό στο σπίτι της οικογένειας Σαμαρά στην Κηφισιά και ο πρώην πρωθυπουργός είχε εμπιστοσύνη στο ιατρικό προσωπικό.

Εκεί υποβλήθηκε σε αναλυτικές βιοχημικές εξετάσεις καθώς και σε αξονική τομογραφία, με τους γιατρούς να μην διαπιστώνουν κάποιο ανησυχητικό εύρημα. Ωστόσο, η επίμονη ζάλη της ώθησε τους γιατρούς να την παραπέμψουν στον Ευαγγελισμό που εφημέρευε για περαιτέρω έλεγχο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε καλή κατάσταση και έχοντας πλήρη επικοινωνία με το περιβάλλον. Κατά την εξέταση της όμως από τους γιατρούς, νευρολόγους και παθολόγους, την ώρα που ελάμβαναν τις αναγκαίες πληροφορίες για το ιστορικό της, η 34χρονη φέρεται να εκδήλωσε επιληπτικές κρίσεις. Ήταν η πρώτη φορά στη ζωή της που συνέβη κάτι τέτοιο, αφού το ιατρικό ιστορικό της ήταν απολύτως «καθαρό».

Η ραγδαία επιδείνωση

Ωστόσο, η πορεία της υγείας της έφερε και πάλι ανατροπές στον αγώνα της ιατρικής ομάδας: η ασθενής εμφάνισε καρδιακή ασυστολία, όπως έγραψαν οι γιατροί στο ιστορικό της. Διακόπηκε δηλαδή η καρδιακή της λειτουργία.

Για έναν ασθενή με στεφανιαία νόσο, βαριά καρδιακή ανεπάρκεια, βαλβιδοπάθεια, μυοκαρδιοπάθεια ή μια σειρά άλλων καρδιολογικών προβλημάτων μπορεί, παρά τη φαρμακευτική αγωγή, να υπάρξει αυτή η δυσάρεστη επιπλοκή της καρδιακής παύσης.

Για έναν άνθρωπο χωρίς καρδιολογικά ή άλλα προβλήματα όπως φαίνεται να ήταν η 34χρονη Λένα Σαμαρά τουλάχιστον βάσει των στοιχείων που είχαν γίνει γνωστά από την ίδια στην επικοινωνία της με τους γιατρούς και των δύο νοσοκομείων, η καρδιακή παύση ήρθε απροειδοποίητα, αιφνιδιαστικά. Αποτέλεσε το πρώτο και το τελευταίο δυστυχώς σύμπτωμα για την άτυχη γυναίκα.

Οι επί μία ώρα προσπάθειες για καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) δεν κατάφεραν να αναστρέψουν το σήμα τέλους που είχε δώσει η καρδιά της. Η 34χρονη κόρη του Αντώνη Σαμαρά είχε καταλήξει.

Η ενημέρωση των γονιών της που περίμεναν εξουθενωμένοι από την αγωνία τα νεότερα για την υγεία της κόρης τους, μετά τον τρίωρο εφιάλτη της διασωλήνωσης, της ανακοπής και της ΚΑΡΠΑ, ήταν μια δραματική στιγμή. Συντετριμμένοι άκουσαν τους γιατρούς να τους λένε πως η κόρη τους, παρά τις τιτάνιες προσπάθειες όλων στον Ευαγγελισμό, δεν τα κατάφερε. Ο πρώην πρωθυπουργός καταρρακωμένος, σιωπηλός αποχώρησε. Η σύζυγός του, Γεωργία, ζήτησε να μείνει για λίγο πλάι στην κόρη της.

Ποια ήταν η Λένα Σαμαρά

Η Λένα Σαμαρά ήταν πολιτικός μηχανικός και σπούδασε στο πανεπιστήμιο City, στο Λονδίνο. Η Ελένη-Δανάη Σαμαρά είχε πάρει το όνομα της γιαγιάς της Ελένης-Λένας Ζάννα. Ήταν τρισέγγονη της συγγραφέως Πηνελόπης Δέλτα.

Το 2008 είχε αποφοιτήσει από το Κολλέγιο Αθηνών. Μία από τις πιο στενές της φίλες, από τότε ως και σήμερα, ήταν η Λίλιαν Βιλδιρίδη, της οικογένειας των κοσμηματοπωλών, η οποία σήμερα είναι γενική γραμματέας του υπουργείου Υγείας.

Η αδυναμία της ήταν το τένις. Το 2007 είχε συμμετάσχει στην ομάδα των μαθητών του Κολλεγίου στο Heart-to-Heart Partnership Program, μια διοργάνωση της πρεσβείας της Ελλάδας στο Πεκίνο ενόψει των Ολυμπαικών Αγώνων του 2008.

Στη συνέχεια ακολούθησε τα επαγγελματικά βήματα της μητέρας της και σπούδασε πολιτικός μηχανικός στο πανεπιστήμιο City, στο Λονδίνο.

Η Λένα Σαμαρά ήταν στο πλευρό του πατέρα της τον Ιανουάριο του 2009, όταν ανέλαβε το υπουργείο Πολιτισμού, όπως αργότερα, όταν εξελέγη στην προεδρία της Νέας Δημοκρατίας.

