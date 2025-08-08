Η ανάρτηση Αντώνη Σαμαρά για την κόρη του: Τη Δευτέρα θα αποχαιρετίσουμε τη Λένα μας

Τη Δευτέρα 11 Αυγούστου στο Α’ Νεκροταφείο θα γίνει η κηδεία της Λένας Σαμαρά, που έφυγε το βράδυ της Πέμπτης σε ηλικία 34 ετών.

«Τη Δευτέρα, 11 Αυγούστου, θα αποχαιρετίσουμε τη Λένα μας, στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων του Α’ Κοιμητηρίου Αθηνών, στις 13:00», έγραψε ο πατέρας της και πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η Λένα Σαμαρά πέθανε αιφνιδιαστικά στην εφημερία του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός». Το μεσημέρι εκδήλωσε έντονη αδιαθεσία και ζάλη. Αρχικά επισκέφθηκε το Σισμανόγλειο, όπου υποβλήθηκε σε εξετάσεις. Οι γιατροί δεν διαπίστωσαν κάποιο ανησυχητικό εύρημα. Ωστόσο, λόγω της ζάλης που συνεχιζόταν, οι γιατροί την παρέπεμψαν στον Ευαγγελισμό για έλεγχο, όπου αιφνιδιαστικά κατέληξε.

Τα συλλυπητήρια του πολιτικού κόσμου

Σοκ έχει προκαλέσει η είδηση του θανάτου της Λένας Σαμαρά, κόρης του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά στην κοινή γνώμη και στον πολιτικό κόσμο, που από τις πρώτες ώρες έσπευσε να εκφράσει τα συλλυπητήριά του για την απώλεια.

«Συγκλονισμένοι πληροφορηθήκαμε την τραγικά αδόκητη απώλεια της Λένας Σαμαρά. Εκ βάθους καρδίας συλλυπητήρια και κουράγιο στον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά και την οικογένειά του τούτες τις σπαρακτικές ώρες» ανέφερε σε δήλωσή του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας.

Με ανάρτησή του, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε τη θλίψη του για τον θάνατο της Λένας Σαμαρά: «Κάθε λέξη αποδεικνύεται μικρή και αδύναμη μπροστά στο μέγεθος ενός τέτοιου πένθους» ανέφερε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του και πρόσθεσε: «Η ξαφνική και τόσο άδικη απώλεια της Λένας Σαμαρά μας συγκλονίζει όλους. Η σκέψη μας με τη Μαρέβα είναι με τον Αντώνη και τη Γεωργία. Η οδύνη τους, οδύνη μας. Κουράγιο…».

Σε δική του δήλωση ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής για την απώλεια της Λένας Σαμαρά αναφέρει: «Συγκλονισμένος από την αδόκητη απώλεια της Λένας Σαμαρά, εκφράζω στην οικογένειά της τα συλλυπητήριά μου. Φίλε Αντώνη, Γεωργία, Κωνσταντίνε η σκέψη μας είναι σε σας. Ο Θεός να την αναπαύσει και να σας δίνει δύναμη».

Συλλυπητήριο μήνυμα απέστειλε ο πρώην πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας για την θάνατο της Λένας Σαμαρά: «Η είδηση του αδόκητου χαμού της Λένας Σαμαρά μας συγκλονίζει όλους. Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στους γονείς της Αντώνη και Γεωργία καθώς και σε όλους τους αγαπημένους της ανθρώπους».

«Με συγκλονισμό και βαθιά οδύνη πληροφορήθηκα τον αδόκητο θάνατο της Λένας Σαμαρά, κόρης του πρώην Πρωθυπουργού της Ελλάδας, Αντώνη Σαμαρά. Η απρόσμενη απώλεια της Λένας Σαμαρά, σε τόσο νεαρή ηλικία, κάνει την οδύνη μεγαλύτερη. Με πλήρη γνώση του πόσο δύσκολα είναι τα λόγια παρηγοριάς για μια τέτοια απώλεια, εκφράζω ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένεια του Αντώνη Σαμαρά και εύχομαι κουράγιο» αναφέρει στη δική του δήλωση ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.

«Με βαθιά θλίψη πληροφορήθηκα την απρόσμενη απώλεια της κόρης του πρώην Πρωθυπουργού και πρώην Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, Αντώνη Σαμαρά. Δεν υπάρχουν λόγια για να περιγράψουν τέτοιες στιγμές, όπως η απώλεια ενός παιδιού» σημειώνει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης. «Σήμερα θρηνώ όχι ως Πρόεδρος της Βουλής, αλλά ως φίλος. Η σκέψη μου είναι στον Αντώνη και τη σύζυγό του Γεωργία για τη μεγάλη δοκιμασία την οποία βιώνουν. Εκφράζω και στους δύο καθώς και στην οικογένειά τους τα ειλικρινή και θερμά μου συλλυπητήρια» καταλήγει στη δήλωσή του ο κ. Κακλαμάνης.

Μόλις πληροφορήθηκε τον αδόκητο θάνατο της Λένας Σαμαρά, ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος έστειλε στον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά το ακόλουθο μήνυμα: «Αντώνη μου, η Παναγία να σας στηρίζει. Να θυμάσαι ότι είμαι κοντά σου σε αυτή την ανείπωτη τραγωδία».

«Δεν το χωράει ο νους αυτό με την Λένα Σαμαρά! Όλοι μας είμαστε συγκλονισμένοι για την απώλεια της 34χρονης κοπέλας. Η σκέψη μου, όλων η σκέψη, είναι με τους γονείς της, τον Αντώνη και τη Γεωργία! Ο Θεός να τους δίνει δύναμη» έγραψε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης.

Τα «ειλικρινή συλλυπητήρια στον Αντώνη Σαμαρά, τη Γεωργία και τον Κώστα για την απώλεια της αγαπημένης τους Λένας» εξέφρασε και ο υπουργός Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης προσθέτοντας «μακάρι η σκέψη και ο σεβασμός μας να απαλύνουν, έστω και λίγο, τη βαθιά θλίψη τους».

Τα συλλυπητήριά του εξέφρασε και ο υπουργός Άμυνας, Νίκος Δένδιας: «Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην Γεωργία και τον Αντώνη Σαμαρά για την απώλεια της κόρης τους Λένας».

«Ο θάνατος των αγαπημένων μας είναι το ξερίζωμα μέρους της ψυχής μας. Κι η μνήμη, η μόνη χώρα που οι άνθρωποί μας δεν πεθαίνουν ποτέ» έγραψε ο υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος, εκφράζοντας συλλυπητήρια στην οικογένεια Σαμαρά

«Έχοντας ζήσει όλη την αγωνία για την Λένα από την αρχή χθες, πραγματικά δεν ξέρω τί να πω σε αυτούς τους άξιους γονείς που αναγκάζονται να ζήσουν την μεγαλύτερη τραγωδία της ζωής, να χάνουν το παιδί τους και μάλιστα ένα τόσο καλό και λαμπερό παιδί» γράφει ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης εκφράζοντα τα συλλυπητήριά του στον Αντώνη και τη Γεωργία Σαμαρά συμπληρώνοντας «δεν υποκρίνομαι ότι θα ξεπεράσετε αυτόν τον πόνο, διότι αυτός δεν ξεπερνιέται ποτέ, αλλά εύχομαι να έχετε κουράγιο και δύναμη».

«Η πρόωρη και άδικη απώλεια της Λένας Σαμαρά συνταράσσει κάθε ανθρώπινη ψυχή. Θερμά συλλυπητήρια στον Αντώνη και τη Γεωργία Σαμαρά που βιώνουν το ανείπωτο» αναφέρει ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης σε δήλωσή του για την απώλεια της Λένας Σαμαρά.

«Η απώλεια της Λένας είναι τόσο άδικη, τόσο πρόωρη, τόσο οδυνηρή. Δεν υπάρχουν λόγια για τον αβάσταχτο πόνο που βιώνουν από χθες το βράδυ ο Αντώνης, η Γεωργία και ο Κώστας. Ειλικρινή συλλυπητήρια. Η σκέψη μας είναι μαζί τους» ανέφερε σε ανάρτησή του στο Facebook ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου.

Παράλληλα, η υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως υπογράμμισε: «Δεν υπάρχουν λόγια. Η αιφνίδια απώλεια της Λένας Σαμαρά μας έχει συγκλονίσει όλους. Ένα νέο κορίτσι γεμάτο ζωή… Όλες μας οι σκέψεις με τον Αντώνη, την Γεωργία, τον Κώστα».

«Ο εφιάλτης κάθε γονιού… Δεν υπάρχουν λόγια να περιγράψουν τον πόνο. Έχει παγώσει η ψυχή μας» αναφέρει σε ανάρτησή του στο Χ ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κώστας Κυρανάκης: «Ο Θεός να δίνει δύναμη στον Αντώνη Σαμαρά, την Γεωργία και τον Κώστα γι αυτήν την αδιανόητη απώλεια».

«Καμία λέξη δεν αρκεί σε στιγμές τέτοιας απώλειας, όπως αυτή της Λένας Σαμαρά. Η σκέψη μου κοντά στη Γεωργία και στον Αντώνη. Τόσο άδικο, τόσο νωρίς…» έγραψε σε ανάρτησή της στο Facebook η υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Σέβη Βολουδάκη

Από την πλευρά του, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης έγραψε: «Αβάσταχτος ο πόνος. Ο μεγαλύτερος. Οι λέξεις είναι φτωχές μπροστά σε ένα τόσο τραγικό γεγονός. Ειλικρινή συλλυπητήρια στον Αντώνη Σαμαρά και την οικογένειά του. Κουράγιο και δύναμη».

Ανακοίνωση για την απώλεια της Λένας Σαμαρά εξέδωσε και η Νέα Δημοκρτία αναφέροντας: «Η οικογένεια της Νέας Δημοκρατίας αποχαιρετά με βαθιά θλίψη και οδύνη τη Λένα Σαμαρά, κόρη του πρώην Πρωθυπουργού και Προέδρου του κόμματος Αντώνη Σαμαρά. Μπροστά σε μια τόσο τραγική απώλεια, τα λόγια είναι φτωχά. Ολόψυχα συλλυπητήρια στην οικογένεια του Αντώνη Σαμαρά, με την αγάπη όλων μας και την ευχή να βρει τη δύναμη και το κουράγιο να αντιμετωπίσει αυτόν τον αβάσταχτο πόνο».

Ο Επίτροπος Μεταφορών της ΕΕ, Απόστολος Τζιτζικώστας ανέφερε: «Η σκέψη μου στον Αντώνη Σαμαρά και τη σύζυγό του Γεωργία για την απώλεια της αγαπημένης τους Λένας. Δεν υπάρχουν λόγια για έναν τέτοιο πόνο. Δύναμη και κουράγιο στον ίδιο και την οικογένειά του αυτές τις τόσο δύσκολες στιγμές».

«Συλλυπητήρια στον πρόεδρο @samaras_antonis και την οικογένεια του για την απώλεια της κόρης τους. Κάθε λέξη δεν έχει νόημα σε τέτοιες καταστάσεις» δήλωσε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης.

Ο υφυπουργός στον πρωθυπουργό Γιώργος Μυλωνάκης δήλωσε: «Δεν υπάρχουν λόγια για αυτή την τόσο άδικη απώλεια της Λένας Σαμαρά. Συλλυπητήρια και κουράγιο στον Αντώνη και τη Γεωργια Σαμαρά».

«Φτωχά τα λόγια Αντώνη και Γεωργία μου για να περιγράψουν τέτοια τραγωδία και πένθος. Μέσα από την καρδιά μου κουράγιο» έγραψε σε ανάρτησή του ο υπουργός Ναυτιλίας, Βασίλης Κικίλιας.

«Ο ξαφνικός θάνατος της αγαπημένης κόρης του Αντώνη και της Γεωργίας μας συγκλονίζει όλους» ανέφερε από την πλευρά του ο βουλευτής της ΝΔ, Δημήτρης Αβραμόπουλος και πρόσθεσε: «Ανείπωτος ο πόνος και αδιανόητη η απώλεια. Ο ξαφνικός θάνατος της αγαπημένης κόρης του Αντώνη και της Γεωργίας μας συγκλονίζει όλους. Κανένας γονιός δεν πρέπει να βιώνει έναν τέτοιο αποχωρισμό. Ο Θεός να τους δίνει δύναμη να σταθούν όρθιοι μέσα στη θλίψη. Η σκέψη μου είναι κοντά τους, με βαθιά συμπόνια και σεβασμό».

«Βαθύτατη η θλίψη για την απώλεια της Λένας Σαμαρά, δεν βρίσκω λόγια. Ειλικρινή συλλυπητήρια στους γονείς και τον αδελφό της» τονίζει στην ανάρτησή του ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ, Νότης Μηταράκης.

«Θερμά συλλυπητήρια στον πρώην Πρωθυπουργό, Αντώνη Σαμαρά και τη σύζυγό του Γεωργία για το θάνατο της αγαπημένης κόρης τους, Λένας. Δεν υπάρχουν λόγια για μια τόσο μεγάλη απώλεια» γράφει ο βουλευτής της ΝΔ, Τάσος Χατζηβασιλείου.

Τα συλλυπητήρια της μέσω social media εξέφρασε και η Ντόρα Μπακογιάννη. «Τα θερμότερα συλλυπητήρια μου στον Αντώνη, τη Γεωργία και τον Κώστα Σαμαρά. Δεν υπάρχουν λόγια για μια τόσο μεγάλη τραγωδία. Οι σκέψεις και οι προσευχές μου είναι μαζί τους» έγραψε.

«Συγκλονισμένος από την αναπάντεχη, τόσο τραγική απώλεια της Λένας Σαμαρά, μόλις 34 ετών» δηλώνει ο Κώστας Μπακογιάννης προσθέτοντας ότι «η σκέψη και η καρδιά μας είναι με τον πατέρα της, Αντώνη, τη μητέρα της, Γεωργία, τον αδελφό της και όλους τους αγαπημένους της ανθρώπους, σε αυτή την τόσο δύσκολη στιγμή. Σιωπή, σεβασμός και δύναμη στους ανθρώπους της».

Η τραγική απώλεια της Λένας Σαμαρά, μιας νέας γυναίκας με όραμα, ευγένεια, ήθος και διακριτική παρουσία, προκαλεί ανείπωτη θλίψη» επισημαίνει σε δήλωσή του ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας και σημειώνει: «Σε προσωπικό επίπεδο, αλλά και με την ιδιότητά μου ως Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, εκφράζω τη βαθιά μου οδύνη και τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμάρα, στη σύζυγό του Γεωργία, καθώς και στην οικογένειά του. Εύχομαι δύναμη και κουράγιο στις δύσκολες ώρες που διανύουν».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης δήλωσε συγκλονισμένος: «Η ξαφνική απώλεια της αγαπημένης κόρης του Αντώνη και της Γεωργίας Σαμαρά μας συγκλόνισε. Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια. Κουράγιο και δύναμη. Η σκέψη μου είναι μαζί τους» έγραψε χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του.

Δήλωση για την απώλεια της Λένας Σαμαρά έκανε και ο Γιώργος Παπανδρέου αναφέροντας: «Ανείπωτη οδύνη για την απροσδόκητη απώλεια της Λένας. Αντώνη, Γεωργία, από καρδιάς κουράγιο και δύναμη. Η σκέψη μου μαζί σας».

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Παύλος Χρηστίδης σημείωσε: «Κουράγιο και δύναμη στον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, τη σύζυγό του Γεωργία και τον γιο τους Κωνσταντίνο για την ασύγκριτα επώδυνη απώλεια της Λένας. Ειλικρινή συλλυπητήρια».

«Οι λέξεις αδυνατούν να απαλύνουν τον πόνο της απώλειας ενός νέου ανθρώπου. Οι σκέψεις και προσευχές μας συντροφεύουν τον Αντώνη Σαμαρά και τη σύζυγό του Γεωργία, που αντιμετωπίζουν ό,τι χειρότερο μπορεί να βιώσει ένας γονιός. Θερμά συλλυπητήρια και κουράγιο» σημειώνει ο Νίκος Παπανδρέου.

Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος έγραψε: «Με ειλικρινή θλίψη εκφράζω τα θερμά μου συλλυπητήρια στον Αντώνη Σαμαρά και στην οικογένειά του για την απώλεια της αγαπημένης τους κόρης, Λένας. Μπροστά σε αυτή την τραγική απώλεια και το ανείπωτο βάρος για τους γονείς, εύχομαι δύναμη και κουράγιο στον ίδιο και στην οικογένεια του».

Ακολούθησε συλλυπητήριο μήνυμα του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία: «Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ εκφράζει βαθύτατα συλλυπητήρια στον πρώην Πρωθυπουργό κ. Αντώνη Σαμαρά και την οικογένειά του για τον αδόκητο χαμό της κόρης τους Λένας».

Συλλυπητήριο μήνυμα και από τον γενικό γραμματέα του ΚΚΕ, Δημήτρη Κουτσούμπα: «Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στον Αντώνη Σαμάρα, την σύζυγό του Γεωργία και την οικογένειά τους για την τραγική απώλεια της αγαπημένης τους κόρης, Λένας. Αυτές τις στιγμές τα λόγια περισσεύουν, μόνο κουράγιο και δύναμη σε όλους».

«Πέθανε η κόρη του Αντώνη Σαμάρα. Η Λένα ήταν μόλις 34 χρόνων, στην πιο δημιουργική ηλικία. Λογικά θα είχε σχέδια, όνειρα. Δεν πρόλαβε. Ειλικρινή συλλυπητήρια στους γονείς της και στους δικούς της ανθρώπους» έγραψε η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Έλενα Ακρίτα.

Συγκλονισμένος δήλωσε και ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης: «Ο ξαφνικός θάνατος ενός νέου ανθρώπου μας φέρνει αντιμέτωπους με την επικράτεια της απόλυτης οδύνης και της σκληρότερης αδικίας. Είμαι, όπως όλοι εδώ στη Μεσσηνία, συγκλονισμένος. Τα θερμά και ειλικρινή μου συλλυπητήρια στον Αντώνη και στη Γεωργία Σαμαρά. Από καρδιάς, δύναμη και κουράγιο».

Συλλυπητήρια και από τον δήμαρχο Αθηναίων, Χάρη Δούκα: «Δεν υπάρχουν λόγια για έναν τόσο άδικο χαμό. Με βαθιά θλίψη, εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στον Αντώνη Σαμαρά και στην οικογένειά του για την απώλεια της αγαπημένης τους κόρης. Κουράγιο».

Ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανος Κασσελάκης έγραψε σε ανάρτησή του: «Σε τέτοιες στιγμές τα λόγια είναι φτωχά. Εκφράζω τα βαθιά μου συλλυπητήρια στην οικογένεια του Αντώνη και της Γεωργίας Σαμαρά για την απώλεια της κόρης τους, Λένας».

Επιπλέον και η πρόεδρος της Φωνής Λογικής, Αφροδίτη Λατινοπούλου, εξέφρασε τα ειλικρινή και βαθύτατα συλλυπητήριά της στην οικογένεια: «Το να χάνει ένας γονιός το παιδί του είναι η πιο ανείπωτη τραγωδία. Δεν υπάρχει μεγαλύτερος πόνος, δεν υπάρχει βαθύτερη πληγή. Πόσο μάλλον όταν το παιδί αυτό φεύγει άδικα, πρόωρα, τόσο νέο – μόλις 34 ετών. Ένα νέο κορίτσι, μια ζωή μπροστά της, που κόπηκε βίαια, αφήνοντας πίσω μόνο. θλίψη και αναπάντητα “γιατί”. Είθε ο Θεός να τους δίνει δύναμη και παρηγοριά σε αυτή τη σκοτεινή ώρα».

«Κύριε Πρωθυπουργέ, Αντώνη μου δεν υπάρχουν λόγια. Η σκέψη μου μαζί σου και την οικογένειά σου. Το σοκ είναι απερίγραπτο …» γράφει ο πρώην υπουργός Ανδρέας Λοβέρδος.

