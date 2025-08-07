Έφυγε από τη ζωή η κόρη του πρώην πρωθυπουργού και πρώην πρόεδρου της Νέας Δημοκρατίας, Αντώνη Σαμαρά, Λένα, σε ηλικία 34 ετών.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από ελλαδικά ΜΜΕ, η Λένα Σαμαρά νοσηλευόταν το τελευταίο διάστημα στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», στο οποίο είχε μεταφερθεί από το «Σισμανόγλειο».

Κατά τη διάρκεια της νοσηλείας της υπέστη επιληπτική κρίση. Οι γιατροί έκαναν προσπάθεια ανάνηψης, αλλά δεν κατέστη δυνατό να την κρατήσουν στη ζωή καθώς σήμερα, η κοπέλα υπέστη ανακοπή.

Τραγικές φιγούρες η μητέρα της Γεωργία και ο πατέρας της, οι οποίοι βρίσκονταν στο διπλανό δωμάτιο.

Η Λένα Σαμαρά είχε αποφοιτήσει το 2008 από το Κολέγιο Αθηνών και είχε σπουδάσει πολιτικός μηχανικός στο Λονδίνο, ακολουθώντας τα επαγγελματικά βήματα της μητέρας της.

Η Ελένη-Δανάη Σαμαρά είχε πάρει το όνομα της γιαγιάς της Ελένης-Λένας Ζάννα. Ήταν τρισέγγονη της συγγραφέως Πηνελόπης Δέλτα.

Η αδυναμία της ήταν το τένις. Το 2007 είχε συμμετάσχει στην ομάδα των μαθητών του Κολλεγίου στο Heart-to-Heart Partnership Program, μια διοργάνωση της πρεσβείας της Ελλάδας στο Πεκίνο ενόψει των Ολυμπαικών Αγώνων του 2008.

Στη συνέχεια ακολούθησε τα επαγγελματικά βήματα της μητέρας της και σπούδασε πολιτικός μηχανικός στο πανεπιστήμιο City.

Η Λένα Σαμαρά ήταν στο πλευρό του πατέρα της τον Ιανουάριο του 2009, όταν ανέλαβε το υπουργείο Πολιτισμού, όπως αργότερα, όταν εξελέγη στην προεδρία της Νέας Δημοκρατίας.