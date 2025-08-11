Αντιμέτωπες με τις φλόγες είναι και σήμερα αρκετές περιοχές της Ελλάδας, με τις δυνάμεις πυρόσβεσης να βρίσκονται από νωρίς επί ποδός.

Σύμφωνα με το Πρώτο Θέμα, φωτιές μαίνονται μέχρι τώρα στα Πετράλωνα Μεσσηνίας, στη Φραξιά Βόνιτσας, στη Μεγάλη Βόλβη Θεσσαλονίκης και σε δάσος στην Αρχαία Νεμέα.

Συγκεκριμένα, φωτιά ξέσπασε σήμερα το μεσημέρι στο χωριό Πετράλωνα Μεσσηνίας. Η πυρκαγιά καίει σε αγροτοδασική έκταση και απειλεί τα σπίτια του χωριού, κινητοποιώντας ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Μετά τις 15:00 εστάλη μήνυμα 112, το οποίο καλεί τους κατοίκους του χωριού Πετράλωνα να απομακρυνθούν προς Μελιγαλά.

Στο σημείο επιχειρούν 92 πυροσβέστες, μεταξύ των οποίων 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 9ης ΕΜΟΔΕ, με 28 πυροσβεστικά οχήματα. Από αέρος συνδράμουν 6 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα, ενώ στο έργο της κατάσβεσης συμμετέχουν και μηχανήματα έργου καθώς και υδροφόρες των ΟΤΑ.

Για την πυρκαγιά στη Φραξιά Βόνιτσας που ξέσπασε επίσης σήμερα το μεσημέρι, σηκώθηκαν πέντε εναέρια μέσα και κινητοποιήθηκαν 50 πυροσβέστες, μεταξύ των οποίων και τρεις ομάδες πεζοπόρων, 13 οχήματα, τέσσερα αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Στη φωτιά στη Μεγάλη Βόλβη Θεσσαλονίκης που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή επιχειρούν 48 πυροσβέστες με 13 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ.

Για τη φωτιά σε δάσος στην Αρχαία Νεμέα στάλθηκε μήνυμα εκκένωσης καλώντας τους κατοίκους να απομακρυνθούν. Στη μάχη με τις φλόγες εφτά εναέρια μέσα, 28 πυροσβέστες με 8 οχήματα, 6 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Εξάλλου, εκδόθηκε απαγόρευση κυκλοφορίας σε περιοχές της Χαλκιδικής, λόγω πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς.

Το μέτρο θα ισχύσει από τις 8 το πρωί της Τρίτης, 12 Αυγούστου μέχρι τις 8 το πρωί της Τετάρτης, 13 Αυγούστου.

Συγκεκριμένα, με απόφαση της αντιπεριφερειάρχη Κατερίνας Ζωγράφου αποφασίζεται η απαγόρευση στις παρακάτω περιοχές: