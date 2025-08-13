Συνολικά 76 άτομα απομακρύνθηκαν με ασφάλεια από περιοχές της Χίου και της Κάτω Αχαΐας που επλήγησαν από τις πυρκαγιές την Τρίτη 12 Αυγούστου.

Στη «Βολισσό» Χίου, όπου εκδηλώθηκε μεγάλη φωτιά, κινητοποιήθηκαν έξι περιπολικά σκάφη του Λιμενικού, ένα ναυαγοσωστικό, ένα περιπολικό πλοίο και πέντε ιδιωτικά σκάφη, προκειμένου να συνδράμουν στον απεγκλωβισμό κατοίκων και επισκεπτών.

Στην επιχείρηση αυτή απεγκλωβίστηκαν συνολικά 56 άτομα και ένα κατοικίδιο από τις παραλιακές περιοχές Αγία Μαρκέλλα, Μάναγρος, Λημνία και Λάμψα, τα οποία μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στα αλιευτικά καταφύγια Λίθι και Λαγκάδα.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, δύο Περιπολικά σκάφη, ένα Πλοίο του Λιμενικού και ένα Ναυαγοσωστικό σκάφος παρέμειναν σε ετοιμότητα.

Το απόγευμα της ίδιας ημέρας οι Λιμενικές Αρχές της Πάτρας, της Ναυπάκτου και του Μεσολογγίου ενημερώθηκαν για την εκδήλωση πυρκαγιάς στις περιοχές Πλατάνι, Καμίνια, Τσουκαλαίΐκα και Βραχναίικα της Κάτω Αχαΐας.

Στην περιοχή έσπευσαν τρία Περιπολικά και ένα Αντιρρυπαντικό σκάφος του Λιμενικού καθώς και ιδιωτικά σκάφη.

Κατά την επιχείρηση αυτή πεγκλωβίστηκαν συνολικά 20 άτομα και ένα κατοικίδιο, τα οποία μεταφέρθηκαν με ασφάλεια από τις παραλιακές περιοχές Κάτω Αλισσός, Αλυκές και Καμίνια.

cnn.gr