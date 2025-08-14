«Λύστε τα ζώα. Πάρτε τα μαζί». Με αυτό το μήνυμα, η οργάνωση Dogs’ Voice και άλλες φιλοζωικές ομάδες καλούν τους πολίτες να μην αφήνουν πίσω τα ζώα τους καθώς τα πύρινα μέτωπα μαίνονται σε πολλές περιοχές της χώρας.

Σύμφωνα με τη Dogs’ Voice, ζώα που διασώζονται από τις πυρκαγιές στην Αχαΐα μεταφέρονται στην ΠΛΑΖ ΕΟΤ, όπου βρίσκονται εθελοντές για να τους παρέχουν φροντίδα. Πολλά φέρουν εγκαύματα.

Συγκίνηση προκάλεσαν οι εικόνες του φωτογράφου Θανάση Σταυράκη (AP), που αποτυπώνουν έναν άνδρα να κρατά στην αγκαλιά του ένα πρόβατο για να το σώσει από τις φλόγες.

Η Μαρίλια Τσόπελα, υπεύθυνη φιλοξενίας και επικοινωνίας της Dogs’ Voice, τόνισε στο ERTNews ότι «σε κάθε 112, δυστυχώς κάποιοι μένουν πίσω γιατί δεν μπορούν να σωθούν μόνα τους. Δεν μπορούν να λύσουν τις αλυσίδες τους». Όπως πρόσθεσε, σε κάθε φωτιά εντοπίζονται ζώα δεμένα, εγκαταλελειμμένα ή ακινητοποιημένα, που δεν πρόλαβαν να διασωθούν.

