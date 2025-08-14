Συνεχίζονται οι επιχειρήσεις της Πυροσβεστικής σε πολλά σημεία της Ελλάδας, με τα πύρινα μέτωπα σε Χίο και Αχαΐα να παραμένουν ενεργά, ενώ οι φωτιές σε Πρέβεζα, Άρτα και Ζάκυνθο εμφανίζουν ύφεση.

Η μεγαλύτερη μάχη με τις φλόγες δόθηκε τη νύχτα και συνεχίζει να δίνεται στην Πάτρα, όπου οι πυροσβέστες είναι αντιμέτωποι με πολλές διάσπαρτες εστίες.



Από την περιοχή Ρωμανός της Αχαΐας, η κατάσταση είναι βελτιωμένη. «Η φωτιά βρίσκεται επάνω στο βουνό. Χθες το βράδυ είχε ένα πολύ μεγάλο μέτωπο πάνω από ένα χιλιόμετρο. Αυτό το μεγάλο μέτωπο έχει διασπαστεί σε τρία πολύ μικρότερα που πλέον έχουν διασπαστεί σε πολύ μικρότερες εστίες.



Νωρίτερα είχαν εκδοθεί αλλεπάλληλα μηνύματα του 112, που καλούσε όσους βρίσκονται στις περιοχές Αρόη, Διάκου, Γηροκομείο, Λυκόχορο, Σούλι, Ριγανόκαμπος και Εγλυκάδα να απομακρυνθούν προς το κέντρο της πόλης της Πάτρας.

Βελτιωμένη κατάσταση παρουσιάζει το μέτωπο σε Χίο και Φιλιππιάδα. Η φωτιά μαίνεται στο χωριό Κηπουριές, ωστόσο η κατάσταση φαίνεται να είναι αρκετά βελτιωμένη μετά από μία ολονύχτια μάχη καθώς οι φλόγες πέρασαν μέσα από τον οικισμό.

Πάνω από 100.000 στρέμματα έχουν επηρεαστεί από τις πυρκαγιές που καίνει για τρίτη ημέρα στη χώρα, ενώ χωρίς ρεύμα παραμένουν αρκετές πυρόπληκτες περιοχές.

Τις πρώτες πρωινές ώρες, εναέρια μέσα απογειώθηκαν για να ενισχύσουν τις χερσαίες δυνάμεις στην κατάσβεση, δίνοντας την τελική μάχη με τις φλόγες.

Εντυπωσιακή αεροφωτογραφία από τη μεγάλη φωτιά στην Πάτρα

Η εικόνα δείχνει την πόλη φωτισμένη τη νύχτα, με τις φλόγες να καταστρέφουν εκτάσεις στην κατεύθυνση της Αρόης, σχηματίζοντας μια ατελείωτη γραμμή φωτιάς. Στον ορίζοντα διακρίνονται μικρές αναφλέξεις, ενδεικτικές της επικινδυνότητας και της διάρκειας των αναζωπυρώσεων.

protothema.gr