Τρεις συλλήψεις και μία προσαγωγή πραγματοποίησαν οι αρχές στην Αχαΐα τα τελευταία 24ωρα για υποθέσεις εμπρησμών, με έναν 19χρονο να ομολογεί ότι έβαλε τη φωτιά που ξέσπασε την Τετάρτη στην περιοχή Συχαινά της Πάτρας.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, για την ίδια πυρκαγιά συνελήφθη και ένας 27χρονος, ο οποίος αρνείται την εμπλοκή του. Ο 19χρονος υπέδειξε στις αρχές το σημείο εκδήλωσης της φωτιάς και περιέγραψε την κίνηση του ίδιου και του 27χρονου, ενώ μαρτυρία γυναίκας φέρεται να αναφέρει ότι «τους είδα να πετάνε μπουκάλι». Κατά την έρευνα εντοπίστηκε μπουκάλι με πιθανό εύφλεκτο υλικό, το οποίο, σύμφωνα με την αστυνομία, πέταξε ένας από τους δύο συλληφθέντες σε δασική έκταση.

Στην κατοχή του 27χρονου βρέθηκε σακίδιο με αναπτήρα και κινητό τηλέφωνο, ενώ οι αστυνομικοί είχαν εντοπίσει το δίκυκλο στο οποίο επέβαιναν οι δύο νεαροί λίγο πριν τη σύλληψή τους.

Την Τετάρτη συνελήφθη και ένας 25χρονος για τη φωτιά στην περιοχή Γηροκομείο της Πάτρας, έπειτα από φωτογραφίες που τον έδειχναν να σκύβει σε χωράφι και, λίγα λεπτά αργότερα, να εμφανίζεται καπνός στο ίδιο σημείο, με τις φλόγες να εξαπλώνονται λόγω των ισχυρών ανέμων.

Παράλληλα, έγινε προσαγωγή ατόμου που εντοπίστηκε το βράδυ της Τετάρτης στην περιοχή Αρόη με τέσσερις αναπτήρες στην κατοχή του.

Η ΕΛΑΣ ανακοίνωσε ότι η έρευνα για τη φωτιά στα Συχαινά διενεργήθηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, με αξιοποίηση πληροφοριών, ανακριτικών ενεργειών και βιντεοληπτικού υλικού που οδήγησαν στην ταυτοποίηση των δύο υπόπτων.

