Η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (ΕΥΠ) της Ελλάδας παρακολουθεί τους τελευταίους μήνες τη δράση της εγκληματικής ομάδας Γκουν Μασλούμ, η οποία δραστηριοποιείται κυρίως στη διακίνηση ναρκωτικών ανάμεσα σε Τουρκία, Ελλάδα και Ισπανία. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ελληνικές Αρχές έχουν χαρτογραφήσει από τον περασμένο Δεκέμβριο τουλάχιστον 40 άτομα που συνδέονται με το κύκλωμα. Ανάμεσά τους βρίσκονται και οι έξι Τούρκοι που συνελήφθησαν την Τετάρτη στην Αττική, στο πλαίσιο των ερευνών για την εξάρθρωση του δικτύου.

Στους 6 συλληφθέντες συγκαταλέγεται και ο φερόμενος ως αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης, 29 ετών γεννηθείς στην Κωνσταντινούπολη, γνωστός με το παρατσούκλι «Ρεΐζ». Ο «Ρεΐζ», καταζητείται στην Τουρκία για ανθρωποκτονία, εμπόριο ναρκωτικών και όπλων. Ωστόσο, κατάφερε να εγκατασταθεί στην Ελλάδα μαζί με τη σύζυγό του, η οποία στο παρελθόν είχε συλληφθεί στην Τουρκία για αντίσταση κατά της αρχής και δυσφήμιση. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ζευγάρι ζούσε μια πολυτελή ζωή χωρίς να έχει εμφανείς πηγές εισοδήματος.

Παράλληλα, ο «Ρεΐζ» συνδέεται με τον διαβόητο Ντουντάρ Κιλίτς, αρχηγό μεγάλης εγκληματικής οργάνωσης στην Τουρκία, ενώ διατηρεί επαφές και με δίκτυα Τούρκων εγκληματιών που δραστηριοποιούνται στην Ισπανία στη διακίνηση ναρκωτικών.

Ο φερόμενος ως αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης, «Ρεΐζ».

Ένα από τα βασικά εργαλεία του κυκλώματος, όπως διαπιστώθηκε, ήταν μια εταιρεία ταχυμεταφορών μέσω της οποίας εισάγονταν από τη Βουλγαρία στην Ελλάδα πολυτελή αυτοκίνητα τύπου supercar. Παράλληλα, οι Αρχές έχουν εντοπίσει ότι μεγάλα χρηματικά ποσά διακινούνταν σε μετρητά, τοποθετημένα σε σάκους, μέσω εταιρείας μεταφοράς εμβασμάτων που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα. Η πρακτική αυτή είχε ως αποτέλεσμα τη μεταφορά μεγάλων κεφαλαίων από και προς το εξωτερικό, καλύπτοντας τις δραστηριότητες του κυκλώματος.

Σημειώνεται ότι ο πατέρας του 29χρονου είναι γνωστός στην Τουρκία με το προσωνύμιο «μάγειρας» λόγω της εξειδίκευσής του στην επεξεργασία ηρωίνης.

Η μονοκατοικία των Τούρκων στον Ωρωπό

Σύμφωνα με τις φωτογραφίες που φέρνει στη δημοσιότητα το protothema.gr, οι συλληφθέντες διέμεναν σε μονοκατοικία με πισίνα και μπάρμπεκιου στον Ωρωπό, η οποία παρείχε πλήρη απομόνωση, ενώ για τις μετακινήσεις τους χρησιμοποιούσαν ακριβά αυτοκίνητα.

Την ίδια στιγμή, στα χέρια των αστυνομικών βρίσκονται σημειώσεις που βρέθηκαν κατά τη διάρκεια των ερευνών και οι οποίες περιέχουν αναλυτικά ποσά, αλλά και ονόματα πελατών που φέρεται να συνδέονται με το κύκλωμα.

Αστυνομικές πηγές τονίζουν ότι, αν και τα βασικά μέλη οργανώσεων της τουρκικής μαφίας έχουν ήδη συλληφθεί, δεν αποκλείεται άλλοι Τούρκοι να επιχειρούν να δημιουργήσουν νέα κυκλώματα στη χώρα, επιδιώκοντας να συνεχίσουν τις εγκληματικές τους δραστηριότητες.

Δείτε φωτογραφίες από τη μονοκατοικία όπου διέμεναν οι Τούρκοι στον Ωρωπό:

protothema.gr