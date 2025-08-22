Σοκ προκαλεί στον Βόλο η δολοφονία 36χρονης, μητέρας τεσσάρων παιδιών, από τον 40χρονο άνδρα της.

Το έγκλημα εκτυλίχθηκε στην πολυκατοικία όπου διαμένει η οικογένεια στην οδό Κωνσταντά. Ο καβγάς άρχισε στο διαμέρισμά τους και το ζευγάρι κατέβηκε στην είσοδο της πολυκατοικίας όπου συνέχισε να τσακώνεται. Τότε ο άνδρας, υπήκοος Αλβανίας, φέρεται να σκότωσε την επίσης Αλβανίδα σύζυγό του με αιχμηρό αντικείμενο και αμέσως μετά να εγκατέλειψε τον τόπο του εγκλήματος.

Ο δράστης βγήκε τρέχοντας από την πολυκατοικία και διέφυγε ανεβαίνοντας την οδό Γλάδστωνος, με την Αστυνομία να έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του. Η περιοχή έχει αποκλειστεί από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ενώ στο σημείο βρίσκονται ασθενοφόρο και ιατροδικαστής.

Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, δεν υπήρχε ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας. Οι έρευνες είναι σε πλήρη εξέλιξη, ενώ οι αρχές εξετάζουν τα αίτια που οδήγησαν στη νέα γυναικοκτονία.

Δείτε φωτογραφίες:

protothema.gr