Κορυφώνεται η οικογενειακή αντιπαράθεση της οικογένειας Μαζωνάκη για τον εγκλεισμό του τραγουδιστή στο Δρομοκαΐτειο. Μετά από επιστολή της οικογένειας του τραγουδιστή που υποστήριζε ότι η Βάσω Μαζωνάκη, με την οποία υπάρχει δικαστική διαμάχη, ήταν αμέτοχη στις εξελίξεις, έρχεται απάντηση του ιδίου μέσω του δικηγόρου του.

«Εκείνη το ενορχήστρωσε», σχολίασε ο δικηγόρος του τραγουδιστή Γιώργος Μερκουλίδης, που υποστηρίζει ότι η Βάσω Μαζωνάκη, ήταν ηθική αυτουργός στην υπόθεση.

Ο κ. Μερκουλίδης, μιλώντας στο Mega κατήγγειλε ότι οι δύο αδερφές του τραγουδιστή πήγαν στο Δρομοκαΐτειο, όπου νοσηλευόταν ο Γιώργος Μαζωνάκης και απείλησαν τους γιατρούς για να μην τον κρατήσουν ελεύθερο.

«Τη Δευτέρα που ήμασταν στο Δρομοκαΐτειο ήταν και οι δύο αδερφές εκεί και απειλούσαν τους γιατρούς αν αφεθεί ελεύθερος. Επανειλημμένως ήρθαν σε επαφή με τους θεράποντες ιατρούς και ανέφερε τα δικά της» είπε ο κ. Μερκουλίδης, που προανήγγειλε μηνύσεις για σοβαρά κακουργήματα.

«Στα εγκλήματα υπάρχουν οι φυσικοί και ηθικοί αυτουργοί, είναι αυτοί που ενορχηστρώνουν το έγκλημα και δεν φαίνονται. Ετοιμάζουμε μηνύσεις για σοβαρά αδικήματα κακουργηματικού χαρακτήρα. Θα τις καταθέταμε τον Σεπτέμβρη πλέον θα τις διανθίσουμε με όσα συνέβησαν με τον εγκλεισμό του», ανέφερε.

«Η Βάσω Μαζωνάκη ήταν αμέτοχη»

Ο δικηγόρος του τραγουδιστή απάντησε στην επιστολή της οικογένειας Μαζωνάκη, σύμφωνα με την οποία η Βάσω Μαζωνάκη δεν είχε καμία εμπλοκή στην αίτηση για ακούσια νοσηλεία. Η μητέρα του τραγουδιστή και η αδερφή του Μαρία υποστηρίζουν ότι αυτές που υπέβαλαν την αίτηση, με τη σύμφωνη γνώμη και του πατέρα του.

Η οικογένεια υποστηρίζει ότι το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι η υγεία και η ασφάλεια του Γιώργου Μαζωνάκη και ότι η δράση τους είχε ως μοναδικό σκοπό να προστατεύσουν τον γιο και αδελφό τους.

Ολόκληρη η επιστολή της οικογένειας Μαζωνάκη:

Η Δικηγορική μας Εταιρεία «Βλάσσης & Συνεργάτες» ως πληρεξούσιοι της οικογένειας Μαζωνάκη, λάβαμε την εντολή να δημοσιεύσουμε την πιο κάτω ανακοίνωση:

Στις 4 Αυγούστου 2025, κατατέθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα, σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπει ο νόμος, αίτηση για ακούσια εξέταση. Την αίτηση, την υποβάλλαμε η μητέρα Κλειώ Μαζωνάκη και η αδελφή Μαρία Μαζωνάκη, με τη σύμφωνη γνώμη του πατέρα Μανώλη Μαζωνάκη.

Η μόνη αμέτοχη στην όλη διαδικασία είναι η Βάσω Μαζωνάκη.

Δυστυχώς για προφανείς λόγους σκοπιμότητας, επελέγη η στοχοποίηση της, ώστε να επιχειρηθεί η σύνδεση της αίτησης μας, με υπόθεση αστικής φύσεως, η οποία μάλιστα είχε απολύτως θετική έκβαση για τη Βάσω Μαζωνάκη, αφού εξεδόθη ήδη υπέρ της, δικαστική απόφαση, η οποία έκανε δεκτούς τους ισχυρισμούς της.

Επαναλαμβάνουμε με όλη τη δύναμη της ψυχής μας, ότι για εμάς, την οικογένεια του Γιώργου, αξία έχει η υγεία, η ασφάλεια και η ζωή του. Οτιδήποτε άλλο δεν μας αφορά, δεν μας αγγίζει και δεν το προσεγγίζουμε.



Αποτελεί δε, ύψιστη ανάγκη για μια μάνα, να διατηρεί το δικαίωμα να ανησυχεί για το παιδί της και όταν το βλέπει να κινδυνεύει να κάνει το παν για να το προστατεύσει.

