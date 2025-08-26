Τις στιγμές τρόμου που έζησε μπροστά στα μάτια του κατέθεσε ένα από τα παιδιά της 36χρονης, η οποία δολοφονήθηκε από τον 40χρονο σύζυγό της στον Βόλο.

Όπως έχει γίνει γνωστό, ο δράστης σκότωσε τη σύζυγό του μπροστά στα ανήλικα παιδιά τους. Ένα από αυτά περιέγραψε λεπτό προς λεπτό όσα συνέβησαν.

«Κατάλαβα ότι η μητέρα μου ήταν πολύ φοβισμένη» είπε το παιδί, προσθέτοντας: «κάποια στιγμή, και ενώ ήταν και οι δύο οι γονείς μου στο σπίτι, ο πατέρας έτρεξε προς την πόρτα της κουζίνας που είναι δίπλα από το υπνοδωμάτιο μου και κατευθύνθηκε προς το μπαλκόνι. Εκεί είχε μία κασετίνα με διάφορα εργαλεία ψησίματος».

Συνεχίζοντας ανέφερε: «πήρε ένα από αυτά, το οποίο ήταν μία μεγάλη λαβίδα που κατέληγε σε μαχαίρι και άρχισε να κυνηγάει την μητέρα μου».

«Προσπάθησε να κλείσει την ξύλινη πόρτα της κουζίνας προκειμένου να μην καταφέρει ο πατέρας μου να μπει μέσα αλλά εκείνος κατάφερε να σπάσει την πόρτα» περιέγραψε, ενώ τόνισε: «η μητέρα μου άρχισε να κατεβαίνει τις σκάλες της πολυκατοικίας και ο πατέρας μου έτρεχε από πίσω της».

«Τη χτυπούσε με μανία»

Αυτόπτης μάρτυρας περιέγραψε πως είδε «έναν άνδρα σε μανία να βρίσκεται πάνω από μία πεσμένη γυναίκα η οποία ήταν μέσα στα αίματα και να την χτυπάει βίαια σε όλο της το σώμα».

Όπως κατέθεσε: «ένα αγόρι 15 ετών έπιασε και άρπαξε από την μέση τον άνδρα αυτόν και τον τράβηξε δυνατά προς τα έξω με συνέπεια να πέσουν στην είσοδο της πολυκατοικίας και αυτή να σπάσει».

Η είσοδος της πολυκατοικίας που δολοφονήθηκε η 36χρονη στον Βόλο

«Καλά της έκανα»

Ο 40χρονος αναμένεται να απολογηθεί σήμερα το πρωί ενώπιον των δικαστικών Αρχών, αντιμετωπίζοντας την κατηγορία της ανθρωποκτονίας εκ προθέσεως.

O 40χρονος κατά τη μεταγωγή του στον εισαγγελέα.

Σύμφωνα με τις Αρχές, όταν συνελήφθη σε εγκαταλελειμμένο οικόπεδο, λίγα μέτρα από το σπίτι του, εμφανίστηκε αμετανόητος λέγοντας: «καλά της έκανα… Αυτό της άξιζε. Με απατούσε».

Η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ότι ο θάνατος της 36χρονης προήλθε από θωρακική κάκωση που προκλήθηκε από αιχμηρό αντικείμενο, ενώ το σώμα της έφερε και πολλαπλές άλλες κακώσεις.

