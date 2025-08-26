Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τρίτης στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», ύστερα από διαρροή φυσικού αερίου που εντοπίστηκε στον χώρο του Π1.

Σύμφωνα με τις αρχές του αεροδρομίου, το περιστατικό προκαλεί καθυστερήσεις στην επιβίβαση και αποβίβαση επιβατών, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν αναφερθεί τραυματισμοί. Οι υπηρεσίες του αεροδρομίου και τα συνεργεία ασφαλείας βρίσκονται επί τόπου, ενώ γίνονται έλεγχοι για τον εντοπισμό της αιτίας της διαρροής.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί τα αίτια που οδήγησαν στο πρόβλημα.

ethnos.gr