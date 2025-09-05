Έναν απερίγραπτο εφιάλτη έζησε μια 79χρονη γυναίκα από τη Σουηδία, η οποία βρέθηκε αιχμάλωτη για 47 ημέρες μέσα σε διαμέρισμα στην Ξάνθη, όπου την κρατούσε και κακοποιούσε σωματικά ένας 30χρονος.

Η περιπέτεια ξεκίνησε στις 19 Ιουλίου, όταν η γυναίκα έφτασε στην Ελλάδα και, σύμφωνα με την καταγγελία της, οδηγήθηκε στο σπίτι του δράστη. Εκεί, παρέμεινε εγκλωβισμένη κάτω από άθλιες συνθήκες, χωρίς δυνατότητα επικοινωνίας με τους οικείους της, ενώ ο κατηγορούμενος τη χτυπούσε συστηματικά για να της αποσπά χρήματα.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε στις 3 Σεπτεμβρίου, όταν η ηλικιωμένη κατάφερε να επικοινωνήσει με συγγενικό της πρόσωπο στη Σουηδία και να του αποκαλύψει τον εφιάλτη που βίωνε, δίνοντας στοιχεία και τη διεύθυνση του διαμερίσματος. Οι ελληνικές αρχές ενημερώθηκαν από τις σουηδικές και ακολούθησε αστυνομική επιχείρηση με τη συνδρομή δικαστικού λειτουργού.

Ο 30χρονος, ο οποίος έχει απασχολήσει στο παρελθόν για ναρκωτικά και κλοπές, προέβαλε βίαιη αντίσταση χτυπώντας τους αστυνομικούς, όμως τελικά συνελήφθη. Στο διαμέρισμα βρέθηκε η γυναίκα, η οποία μεταφέρθηκε προληπτικά στο Νοσοκομείο Ξάνθης.

Κατά την έρευνα εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν κοκαΐνη, ζυγαριά ακριβείας και άλλα αντικείμενα που συνδέονται με ναρκωτικά.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για εμπορία ανθρώπων, βία κατά υπαλλήλων και παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στις Δικαστικές Αρχές και έλαβε προθεσμία να απολογηθεί τη Δευτέρα.

protothema.gr