Ισχυρός σεισμός μεγέθους 5,2 Ρίχτερ σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Τρίτης στην Εύβοια, με το επίκεντρο να εντοπίζεται στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά των Νέων Στύρων, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο. Η δόνηση έγινε ιδιαίτερα αισθητή σε όλο το νησί αλλά και στην Αττική.

Κάτοικοι περιέγραψαν τον σεισμό ως ιδιαίτερα έντονο, με διάρκεια και βοή, ενώ αρκετοί βγήκαν έντρομοι στους δρόμους και άλλοι παρέμειναν σε ανοιχτούς χώρους και παραλίες. Σύμφωνα με τοπικά μέσα, σε σούπερ μάρκετ της περιοχής κατέρρευσαν προϊόντα από τα ράφια, ενώ βίντεο καταγράφουν τη στιγμή που μπουκάλια και εμπορεύματα πέφτουν στο πάτωμα. Πληροφορίες αναφέρουν ότι τζαμαρία καταστήματος έσπασε από τη δόνηση.

Η εικόνα της κινητοποίησης είναι έντονη και στην Αττική, με κατοίκους να κάνουν λόγο για ισχυρή αίσθηση, ενώ στον Μαραθώνα αναφέρθηκαν προσωρινές διακοπές στο διαδίκτυο και στις τηλεπικοινωνίες.

