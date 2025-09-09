Διευθυντής της καρδιοχειρουργικής κλινικής του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Αθηνών συνελήφθη κατηγορούμενος ότι ζητούσε χρηματικά ποσά από ασθενείς, σύμφωνα με την ελληνική Αστυνομία.

Όπως έγινε γνωστό, ο γιατρός φέρεται να απαιτούσε φακελάκια με ποσά που έφθαναν έως και τα 5.000 ευρώ, προκειμένου να παρέχει αυξημένη φροντίδα και επίβλεψη σε ασθενείς που είχαν υποβληθεί σε χειρουργικές επεμβάσεις.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από καταγγελία που κατατέθηκε απευθείας στη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δεν είχε προηγηθεί καταγγελία από ασθενείς προς το νοσοκομείο σχετικά με τον συγκεκριμένο γιατρό.

Η έρευνα συνεχίζεται, ενώ αναμένεται να σχηματιστεί δικογραφία για δωροληψία υπαλλήλου.

protothema.gr / Μαρίνος Αλειφέρης, Παναγιώτης Βλαχουτσάκος