Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (10/9) στον Πειραιά, όταν αστικό λεωφορείο συγκρούστηκε με τραμ στην οδό Μικράς Ασίας, στο ύψος της Γρηγορίου Λαμπράκη. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, 30 επιβάτες του λεωφορείου τραυματίστηκαν από τη σύγκρουση.

Το περιστατικό συνέβη όταν το λεωφορείο σταμάτησε στη στάση για να αποβιβάσει τους επιβάτες, και το τραμ που ακολουθούσε συγκρούστηκε με το πίσω μέρος του λεωφορείου. Στο σημείο του ατυχήματος εμφανίζονται τραυματίες επιβάτες να κάθονται στο πεζοδρόμιο, σύμφωνα με βίντεο.

Η ΟΣΥ ΑΕ, σε ανακοίνωσή της, επιβεβαίωσε το περιστατικό και ενημέρωσε πως παρακολουθεί την κατάσταση σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές. Στο σημείο κλήθηκαν οι αστυνομικές και οι υπηρεσίες του ΕΚΑΒ.

protothema.gr