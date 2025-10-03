Ο Υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, αρμόδιος για την Ανωτάτη Εκπαίδευση στην Ελλάδα, Νίκος Παπαϊωάννου, υπέγραψε Υπουργική Απόφαση κατ’ εξουσιοδότηση του Ν. 5224/2025, με αντικείμενο τη ρύθμιση των διαδικαστικών ζητημάτων που αφορούν στην εφαρμογή του άρθρου 76 του Ν. 4957/2022 σχετικά με την ανώτατη διάρκεια φοίτησης στα προγράμματα σπουδών πρώτου κύκλου.

Η Υπουργική Απόφαση προβλέπει:

-Τον καθορισμό της ανώτατης διάρκειας φοίτησης για φοιτητές που εγγράφονται από το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 και εξής, καθώς και για όσους είχαν εισαχθεί σε προγενέστερα έτη.

-Τον τρόπο υπολογισμού της ανώτατης διάρκειας σε ακαδημαϊκά έτη και τις συνέπειες υπέρβασής της.

-Τη διαδικασία άσκησης του δικαιώματος παράτασης φοίτησης υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, με δυνατότητα επιπλέον δύο ή τριών ακαδημαϊκών εξαμήνων, ανάλογα με την περίπτωση.

-Τη δυνατότητα έκτακτης εμβόλιμης εξεταστικής για φοιτητές που έχουν έως και δύο μαθήματα για την ολοκλήρωση των

σπουδών τους.

-Τη διαδικασία διαγραφής και τη δυνατότητα άσκησης αίτησης θεραπείας.

-Τις εξαιρέσεις από τον κανόνα της ανώτατης διάρκειας, για φοιτητές με πιστοποιημένη αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον 50%.

-Τα αρμόδια όργανα ελέγχου και εποπτείας για την ορθή εφαρμογή της απόφασης.

Παράλληλα έχει αποσταλεί προς όλα τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα εγκύκλιος με διευκρινιστικές οδηγίες σχετικά με όλα τα παραπάνω θέματα.

Χρηστικός οδηγός για τους φοιτητές βάσει της υπουργικής απόφασης με θέμα:

Παροχή διευκρινίσεων για την εφαρμογή του άρθρου 76 του ν. 4957/2022 (Α΄ 141), όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 5224/2025 (Α΄142), περί ανώτατης διάρκειας φοίτησης

1. Ποια είναι η ανώτατη διάρκεια φοίτησης

• Για προγράμματα με ελάχιστη διάρκεια 8 εξάμηνα: μέγιστος χρόνος = 8 + 4 εξάμηνα.

• Για προγράμματα με διάρκεια >8 εξαμήνων: μέγιστος χρόνος = ελάχιστη διάρκεια + 6 εξάμηνα.

• Διαγραφή: αν ο φοιτητής υπερβεί το όριο και δεν καταστεί πτυχιούχος → αυτοδίκαιη διαγραφή 2 μήνες μετά την ανάρτηση αποτελεσμάτων επαναληπτικής εξεταστικής Σεπτεμβρίου.

2. Πότε δίνεται δυνατότητα παράτασης φοίτησης

• Παράταση: +2 εξάμηνα ή +3 εξάμηνα αν εκκρεμεί υποχρεωτική πρακτική/πτυχιακή/διπλωματική.

• Προϋποθέσεις (σωρευτικά):

α) επιτυχής αξιολόγηση σε ≥70% ECTS του προγράμματος,

β) συμμετοχή σε ≥2 ακαδημαϊκές δοκιμασίες στα τελευταία 4 εξάμηνα (τουλάχιστον 1 επιτυχώς).

• Ειδική περίπτωση: αν έχει ολοκληρώσει όλα τα μαθήματα και εκκρεμεί μόνο πρακτική ή πτυχιακή/διπλωματική → δεν απαιτείται η προϋπόθεση (β).

• Αίτηση: εντός 30 ημερών από έκδοση βαθμολογίων Σεπτεμβρίου.

• Κατά τη διάρκεια παράτασης: δεν επιτρέπεται μερική φοίτηση (παρ. 5) ή προσωρινή διακοπή φοίτησης (παρ. 6).

3. Περιπτώσεις που προβλέπεται έκτακτη εμβόλιμη εξεταστική

• Δικαιούνται όσοι μετά την παράταση οφείλουν ≤2 μαθήματα.

• Υποβολή αίτησης: εντός 10 ημερών από τα αποτελέσματα τελευταίας εξεταστικής.

• Διοργάνωση από το Τμήμα: αποτελέσματα έως 15 Δεκεμβρίου.

• Αν αποτύχουν → αυτοδίκαιη διαγραφή.

4. Τί προβλέπεται στις μεταβατικές διατάξεις (άρθρο 454 παρ. 3 ν. 4957/2022, όπως τροποποιήθηκε με ν. 5224/2025)

• Νέοι φοιτητές (εισαγωγή από 2022-2023 και εξής): ισχύει κανονικά η παρ. 1.

• Φοιτητές εγγεγραμμένοι προ της 17.2.2021 (ν. 4777/2021):

◦ Αν δεν είχαν υπερβεί την ελάχιστη διάρκεια → υπολογισμός από 2021-2022.

◦ Αν είχαν υπερβεί → έχουν μόνο τον χρόνο της ελάχιστης διάρκειας από 2021-2022, χωρίς προσαύξηση.

5. Ειδικές περιπτώσεις – παραδείγματα

• Φοιτητής 4ετούς (εισαγωγή 2023-24) → οφείλει να ολοκληρώσει έως εξεταστική Σεπτεμβρίου 2028-29.

• Φοιτητής 5ετούς (εισαγωγή 2023-24) → έως 2030-31.

• Φοιτητής 6ετούς (εισαγωγή 2023-24) → έως 2031-32.

• Φοιτητής 4ετούς (εισαγωγή 2017-18 έως 2020-21) → έως 2026-27.

• Φοιτητής 5ετούς (εισαγωγή 2016-17 έως 2020-21) → έως 2028-29.

• Φοιτητής 6ετούς (εισαγωγή 2015-16 έως 2020-21) → έως 2029-30.

• Φοιτητής που είχε υπερβεί την ελάχιστη διάρκεια την 17.2.2021:

◦ 4ετές πρόγραμμα → έως 2024-25.

◦ 5ετές πρόγραμμα → έως 2025-26.

◦ 6ετές πρόγραμμα → έως 2026-27.

6. Προϋποθέσεις για παράταση ανάλογα με το πρόγραμμα

• 4ετές πρόγραμμα: ≥168 ECTS.

• 5ετές πρόγραμμα: ≥210 ECTS.

• 6ετές πρόγραμμα: ≥252 ECTS.

7. Ποιες είναι οι υποχρεώσεις Α.Ε.Ι. και Γραμματειών

• Έγκαιρη έκδοση αποτελεσμάτων Σεπτεμβρίου.

• Υποχρεωτική ενημέρωση φοιτητών για έναρξη προθεσμίας (ιστοσελίδα, email).

• Κατάλογος διαγραφών κάθε έτος (με στοιχεία: Α.Μ., Τμήμα, έτος εγγραφής/εισαγωγής, αιτία).

• Ανάρτηση καταλόγου ανωνυμοποιημένα στην ιστοσελίδα Τμήματος.

• Αποστολή καταλόγου στη Γενική Διεύθυνση Ανώτατης Εκπαίδευσης έως 31 Δεκεμβρίου (e-mail: foitmer@minedu.gov.gr).

8. Εξαιρέσεις και ειδικές ρυθμίσεις

1. Φοιτητές με πιστοποιημένη αναπηρία ≥50% → εξαιρούνται από διαγραφή.

◦ Δικαιολογητικά: γνωμάτευση ΚΕ.Π.Α. ή Ανώτατων Υγειονομικών Επιτροπών.

◦ Αν είναι χρονικά περιορισμένη → νέα γνωμάτευση με λήξη.

◦ Χρόνος αναπηρίας δεν προσμετράται στη διάρκεια φοίτησης.

2. Σοβαροί λόγοι υγείας (παρ. 4 άρθρου 76) → αίτηση υπέρβασης ανώτατης διάρκειας.

◦ Αναστολή φοιτητικής ιδιότητας (ανενεργή, εκτός από στέγαση).

◦ Χρόνος δεν προσμετράται ούτε στη φοίτηση ούτε στην παράταση.

◦ Απαιτούνται δικαιολογητικά κατά εσωτερικό κανονισμό Α.Ε.Ι.

3. Φοιτητές από καταργηθέντα Τ.Ε.Ι. που εντάχθηκαν σε Πανεπιστήμια → διαθέτουν χρόνο ίσο με την ελάχιστη διάρκεια του πανεπιστημιακού προγράμματος από το έτος ένταξης.

9. Πότε γίνονται οι αυτοδίκαιες διαγραφές φοιτητών

• Μετά τη λήξη ανώτατης διάρκειας

• Μετά το πέρας παράτασης

• Μετά αποτυχημένη εμβόλιμη εξεταστική

• Εφόσον δεν ασκηθούν δικαιώματα παράτασης/εμβόλιμης

10. Υποχρέωση Α.Ε.Ι.

• Επικαιροποίηση εσωτερικών κανονισμών για εναρμόνιση με το νέο πλαίσιο.

• Ενημέρωση της ακαδημαϊκής κοινότητας για τις διατάξεις και τις προθεσμίες.

Πίνακες ανώτατης διάρκειας φοίτησης & παρατάσεων

