Απελάθηκαν από το Ισραήλ οι 27 Έλληνες και συνολικά πάνω από 140 άτομα που συμμετείχαν στον στολίσκο με προορισμό τη Γάζα και είχαν αναχαιτιστεί από τις ισραηλινές αρχές.

Σύμφωνα με το ynetnews.com, αεροσκάφος ναυλωμένο από την ελληνική κυβέρνηση αναχώρησε από το αεροδρόμιο Ραμόν μεταφέροντας 161 ακτιβιστές του στολίσκου «Σουμούντ» προς τη Γάζα, οι οποίοι βρίσκονταν υπό κράτηση στο Ισραήλ.

Μεταξύ των απελαθέντων στην πτήση είναι η ακτιβίστρια Γκρέτα Τούνμπεργκ.

Επιπλέον, ένα αεροπλάνο που ναυλώθηκε από την σλοβακική κυβέρνηση αναχώρησε νωρίτερα από το αεροδρόμιο με 10 Σλοβάκους πολίτες, οι οποίοι συμμετείχαν επίσης στον στολίσκο.

Σε ανάρτησή του το ισραηλινό ΥΠΕΞ αναφέρει:

«171 επιπλέον προβοκάτορες από το στολίσκο της Χαμάς-Σουμούντ, συμπεριλαμβανομένης της Γκρέτα Τούνμπεργκ, απελάθηκαν σήμερα από το Ισραήλ στην Ελλάδα και τη Σλοβακία.

Οι απελαθέντες είναι πολίτες της Ελλάδας, της Ιταλίας, της Γαλλίας, της Ιρλανδίας, της Σουηδίας, της Πολωνίας, της Γερμανίας, της Βουλγαρίας, της Λιθουανίας, της Αυστρίας, του Λουξεμβούργου, της Φινλανδίας, της Δανίας, της Σλοβακίας, της Ελβετίας, της Νορβηγίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Σερβίας.

Όλα τα νόμιμα δικαιώματα των συμμετεχόντων σε αυτή την προπαγανδιστική ενέργεια έχουν και θα συνεχίσουν να γίνονται πλήρως σεβαστά.

Τα ψέματα που διαδίδουν αποτελούν μέρος της προμελετημένης εκστρατείας ψευδών ειδήσεων.

Το μόνο βίαιο περιστατικό προκλήθηκε από έναν προβοκάτορα της Χαμάς-Σουμούντ, ο οποίος δάγκωσε μια γυναίκα μέλος του ιατρικού προσωπικού της φυλακής Κέτσιγιοτ.

Μην πιστεύετε τις ψευδείς ειδήσεις που διαδίδουν.

Επισυνάπτονται φωτογραφίες της Γκρέτα και άλλων συμμετεχόντων σε αυτή την εκστρατεία δημοσίων σχέσεων στο αεροδρόμιο πριν από την απέλασή τους».

