Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση διάσωσης του Λιμενικού Σώματος, με τη συνδρομή ελικοπτέρου της Πολεμικής Αεροπορίας, για τον εντοπισμό και τη διάσωση παράτυπων μεταναστών στο ακρωτήριο Πέτρα της Μυτιλήνης.

Σύμφωνα με το Λιμενικό, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης έρευνας και διάσωσης, που πραγματοποιείται υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), έχουν εντοπιστεί και ανασυρθεί τέσσερα άτομα χωρίς τις αισθήσεις τους από πλωτό σκάφος.

Άλλοι 34 μετανάστες εντοπίστηκαν στην ακτή, ενώ σύμφωνα με τις μαρτυρίες τους, η βάρκα στην οποία επέβαιναν βυθίστηκε.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν τρία πλωτά σκάφη του Λιμενικού και ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας, ενώ οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή είναι καλές, με ανέμους 3-4 μποφόρ.

