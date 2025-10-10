Σοκαριστική υπόθεση στη Θεσσαλονίκη, για την οποία σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος ενός 34χρονου, ο οποίος κατηγορείται ότι κρατούσε κλειδωμένη στο σπίτι του μια 14χρονη, την οποία είχε γνωρίσει μέσω διαδικτύου και την κακοποιούσε σεξουαλικά.

Ο 34χρονος κατηγορείται ότι από τον Απρίλιο του τρέχοντος έτους, προσέγγισε μέσω εφαρμογής κοινωνικής δικτύωσης την ανήλικη και την προέτρεπε να του στέλνει φωτογραφίες από επίμαχα σημεία του σώματός της.

Επιπλέον, η παθούσα τον επισκέφθηκε στην οικία του στην περιοχή των Συκεών, όπου αφού την κλείδωσε, της προκάλεσε σωματικές βλάβες και την εξανάγκασε να προβεί σε γενετήσιες πράξεις μαζί του, ενώ μετά το τέλος των πράξεων της έδωσε χρηματικό ποσό.

Σε διαφορετική χρονική στιγμή, ο 34χρονος προσέφερε στην οικία του ναρκωτικές ουσίες (κάνναβη) τόσο στην ανήλικη όσο και σε έτερο ανήλικο φίλο της.

Σημειώνεται ότι ο 34χρονος συνελήφθη τον Αύγουστο, καθώς σε έρευνα της οικίας του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ναρκωτικές ουσίες, ζυγαριά ακριβείας, και χρηματικό ποσό προερχόμενο από εμπορία ναρκωτικών, καθώς επίσης και διάφορα ψηφιακά πειστήρια.

Σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία για βιασμό, γενετήσιες πράξεις με ανήλικους ή ενώπιον τους, πορνογραφία ανηλίκων, γενετήσια πράξη με ανήλικο έναντι αμοιβής και παράνομη κατακράτηση.

