Νεκρός, έχοντας ξυλοκοπηθεί ανηλεώς, εντοπίστηκε νωρίς το απόγευμα της Παρασκευής ένας άνδρας από την Ουκρανία, 31 ετών, σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου, στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα. Στον ίδιο χώρο βρέθηκε ένας ακόμη άνδρας, 48 ετών, σοβαρά τραυματισμένος. Τόσο ο νεκρός, όσο και ο τραυματίας φέρουν χτυπήματα, ενώ ο νεκρός ήταν δεμένος με τάιραπ. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο 48χρονος άνδρας που ειδοποίησε την αστυνομία, υποστήριξε ότι 4 άτομα εισέβαλαν στο διαμέρισμα και τους χτύπησαν. Πάντως, δεν έχουν διαπιστωθεί ίχνη παραβίασης στο διαμέρισμα. Ο τραυματίας μεταφέρεται στον Ευαγγελισμό.

