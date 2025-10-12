Ένταση σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής στη Θεσσαλονίκη, όταν ομάδα κουκουλοφόρων έβαλε φωτιές και έστησε οδοφράγματα στην οδό Ελένης Ζωγράφου, σε μικρή απόσταση από την είσοδο του νοσοκομείου «Άγιος Δημήτριος».

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε λίγο μετά τη 1:00 τα ξημερώματα, προκαλώντας αποπνικτική ατμόσφαιρα στην περιοχή λόγω των πυκνών καπνών.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Αστυνομίας, μεταξύ των οποίων άνδρες των ΜΑΤ, της ΟΠΚΕ και της Άμεσης Δράσης. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν χρειάστηκε να γίνει επέμβαση, καθώς οι άγνωστοι απομακρύνθηκαν λίγη ώρα αργότερα.

Οι φλόγες κατασβέστηκαν από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, ενώ η οδός Ελένης Ζωγράφου παρέμεινε κλειστή για αρκετή ώρα προκειμένου να ολοκληρωθεί η επιχείρηση κατάσβεσης και ο καθαρισμός του οδοστρώματος.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί προσαγωγές ή συλλήψεις, ενώ η Αστυνομία διεξάγει έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών.