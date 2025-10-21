Τα κίνητρα που οδήγησαν έναν 18χρονο να σκοτώσει τη 54χρονη μητέρα του στα Τρίκαλα, ερευνούν οι Αρχές προσπαθώντας να ρίξουν φως στις συνθήκες της οικογενειακής τραγωδίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι γονείς του 18χρονου είχε χωρίσει πριν από 10 χρόνια και ο νεαρός ζούσε με τον πατέρα του κοντά στα Τρίκαλα. Οι αστυνομικοί προσπαθούν να διερευνήσουν αν αυτή η κατάσταση επηρέασε τον νεαρό ψυχολογικά.

Το μεσημέρι της Τρίτης και, ενώ έβλεπαν τηλεόραση μαζί με τη μητέρα του, πήγε στο μπάνιο, πήρε μία πετσέτα και, όταν γύρισε, την έσφιξε γύρω από το λαιμό της προκαλώντας τον θάνατό της. Ακολούθως τηλεφώνησε στην αστυνομία και είπε πως την είχε σκοτώσει μέσα στο σαλόνι.

«Δεν μου άρεσε η ζωή της»

Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο τους είπε πως «το σκεφτόμουν καιρό. Δεν μου άρεσε η ζωή της».

Αυτά ήταν και τα τελευταία λόγια του, καθώς όταν οδηγήθηκε στον αστυνομικό τμήμα αρνήθηκε να του πάρουν κατάθεση λέγοντας χαρακτηριστικά «ό,τι έχω να πω, θα το πω στον ανακριτή και τον εισαγγελέα».

Στο πλευρό του από την πρώτη στιγμή βρίσκεται ο πατέρας του, ο οποίος κατέθεσε μετά το έγκλημα στις Αρχές και, σύμφωνα με πληροφορίες, είπε πως δεν είχε αντιληφθεί πως ο 18χρονος είχε σκοπό να σκοτώσει τη μητέρα του.

Καταθέσεις έδωσαν και οι αστυνομικοί οι οποίοι βρέθηκαν στο σημείο από την πρώτη στιγμή περιγράφοντας τι αντίκρισαν μπαίνοντας στο σπίτι όπου έγινε το φονικό.

Αύριο, Τετάρτη, ο 18χρονος αναμένεται να βρεθεί ενώπιον του ανακριτή προκειμένου να εξηγήσει τους λόγους που τον οδήγησαν σε αυτή του την πράξη.

Παράλληλα θα διενεργηθεί στην ιατροδικαστική υπηρεσία Λάρισας η νεκροψία – νεκροτομή για διερευνηθεί κάτω από ποιες συνθήκες έγινε το έγκλημα.

