Σοκ και αποτροπιασμό προκαλεί η νέα υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης, την οποία εξετάζει η Αστυνομία στη Θεσσαλονίκη με θύμα ένα 9χρονο αγόρι. Δικογραφία έχει σχηματιστεί σε βάρος 52χρονου άνδρα, ο οποίος κατηγορείται για κατάχρηση ανηλίκου.

Ειδικότερα ο 52χρονος φέρεται να ζητούσε από τον 9χρονο να του στέλνει μέσω viber φωτογραφικό υλικό φορώντας μόνο το εσώρουχό του.

Επιπλέον, σύμφωνα με όσα κατήγγειλε ο ανήλικος, συναντήθηκαν σε απροσδιόριστο χρόνο στο Λιμάνι της Θεσσαλονίκης, όπου ο δράστης προέβη σε χειρονομίες γενετήσιου χαρακτήρα σε βάρος του.

Σύμφωνα με το thestival, o 52χρονος είναι φίλος της οικογένειας του παιδιού. Όπως ανακοίνωσε η Ελληνική Αστυνομία, το κινητό τηλέφωνο του άνδρα κατασχέθηκε και εστάλη για εργαστηριακή πραγματογνωμοσύνη.

Θεσσαλονίκη – 52χρονος κατηγορείται για κατάχρηση ανηλίκων

«Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Δίωξης Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης σχημάτισαν δικογραφία σε βάρος 52χρονου ημεδαπού για κατάχρηση ανηλίκων.

Ειδικότερα, από το Μάιο του τρέχοντος έτους ο 52χρονος μέσω εφαρμογής συνομιλιών, αντάλλασσε με ανήλικο ημεδαπό, μηνύματα, συνομιλίες και πραγματοποιώντας βιντεοκλήσεις τον προέτρεπε να του αποστείλει απρεπείς φωτογραφίες. Επιπλέον, σύμφωνα με όσα κατήγγειλε ο ανήλικος, συναντήθηκαν σε απροσδιόριστο χρόνο στο Λιμάνι της Θεσσαλονίκης, όπου ο δράστης προέβη σε χειρονομίες γενετήσιου χαρακτήρα σε βάρος του.

Σε νομότυπη έρευνα της οικίας του 52χρονου βρέθηκε και κατασχέθηκε ένα κινητό τηλέφωνο, το οποίο εστάλη για εργαστηριακή πραγματογνωμοσύνη, ενώ η σχετική δικογραφία θα υποβληθεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές».

in.gr