«Πολύ γλυκός και ήρεμος» ήταν κατά τις τελευταίες του στιγμές στη ζωή ο Διονύσης Σαββόπουλος, σύμφωνα με την πρώην Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας και στενή του φίλη, Κατερίνα Σακελλαροπούλου.

Η πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας αποκάλυψε στο Mega ότι επισκέφθηκε τον σπουδαίο τραγουδιστή και μουσικό στο νοσοκομείο το απόγευμα της Τρίτης (21/10), λίγο πριν πεθάνει. Για την ξεχωριστή στιγμή της τελευταίας τους συνάντησης είπε: «Χθες τον είδα λίγο πριν πεθάνει, και ενώ ήξερα, όπως όλοι μας, ότι ήταν σε δύσκολη κατάσταση, ήταν πολύ γλυκός ήρεμος».

«Τον είδα χθες το απόγευμα και ήθελε να μας δει… Πήγα πιο πολύ για παρέα στην Άσπα, αλλά ήθελε να μας δει. Του ανέφερα όλα αυτά που λέγονται, ή το άρθρο του που έγραψε για τον Χατζιδάκι και χάρηκε, ζήτησε να δει τις εφημερίδες, ήρεμος και χαμογελαστός, κι έτσι θέλω να τον θυμάμαι», συμπλήρωσε, ιδιαίτερα συγκινημένη για την απώλεια του μεγάλου καλλιτέχνη.

«Με αποκαλούσε την καινούργια παιδική του φίλη», δήλωσε στους δημοσιογράφους Ανδρέα Παπαδόπουλο και Μαρία Αστερίου, εξιστορώντας στιγμές που έζησαν μαζί.

