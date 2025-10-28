Μια 70χρονη γυναίκα δέχθηκε επίθεση με πέτρα στη Μαρίνα της Γλυφάδας, η οποία παραλίγο να της κοστίσει τη ζωή. Όπως διαπιστώθηκε στη συνέχεια, το άτομο που τη χτύπησε έχει καταφέρει να αποδράσει 18 φορές από ψυχιατρείο.

Ως δράστης της επίθεσης συνελήφθη από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ ένας 38χρονος άνδρας, ο οποίος όπως διαπιστώθηκε είναι άστεγος. Κατά πληροφορίες ο 38χρονος αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα και στο παρελθόν έχει αποδράσει 18 φορές από ψυχιατρικά ιδρύματα.

Δύο ημέρες μετά την επίθεση, η 70χρονη νοσηλεύεται διασωληνωμένη στη ΜΕΘ.

Όσο για τον 38χρονο μετά τη σύλληψή του μεταφέρθηκε στις φυλακές Κορυδαλλού, ενώ αναμένεται να υποβληθεί σε ψυχιατρική εξέταση.

protothema.gr