Τραγωδία σημειώθηκε την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου σε ειδικό σχολείο στον Πειραιά, όπου μια 13χρονη μαθήτρια έχασε τη ζωή της μετά από πνιγμό από τροφή, προκαλώντας σοκ στην εκπαιδευτική κοινότητα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο 2ο ειδικό Δημοτικό Σχολείο Πειραιά, μια 13χρονη μαθήτρια πνίγηκε από τροφή. Αμέσως κλήθηκε ασθενοφόρο για να την παραλάβει και να την μεταφέρει στο Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας.

Ωστόσο παρά τις προσπάθειες των γιατρών η ανήλικη κατέληξε λίγη ώρα μετά τις 10:00 σκορπώντας τη θλίψη.

Ακολούθησε η προσαγωγή του διευθυντή του σχολείου, αλλά και ενός εκπαιδευτικού.

protothema.gr