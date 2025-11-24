Την αντίδραση του Τάιλερ Μακμπέθ, σύζυγου του τέως προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Στέφανου Κασσελάλη, προκάλεσε η αναφορά που κάνει στο όνομά του ο Αλέξης Τσίπρας στο βιβλίο του με τίτλο «Ιθάκη».

Ο Τάιλερ Μακμπέθ σε «ιστορία» του στο Instagram αναφέρει τον προσωπικό λογαριασμό του Αλέξη Τσίπρα και γράφει: «Με όλο το σεβασμό, ζητώ να μη χρησιμοποιηθεί το όνομά μου για οποιονδήποτε σκοπό μάρκετινγκ ή προώθησης σε σχέση με το βιβλίο σας.

Με θερμούς χαιρετισμούς, Τάιλερ».

Η αναφορά της «Ιθάκης» στον Τάιλερ Μακμπέθ

Όπως περιγράφει ο Αλέξης Τσίπρας για τον Στέφανο Κασσελάκη, «έδινε μια φρεσκάδα ανανέωσης η παρουσία του και γι’ αυτό είχα φροντίσει να συμπεριληφθεί στην Εκλογική Επιτροπή ενόψει της δεύτερης αναμέτρησης. Είχε κάνει και μια εξαιρετική εμφάνιση σε μια τηλεοπτική εκπομπή απέναντι σε έναν Βουλευτή της Ακροδεξιάς για το θέμα των δικαιωμάτων των ομόφυλων ζευγαριών, που είχε δημιουργήσει πολύ θετική εντύπωση.

Παρά το τζετ λαγκ, τον δέχτηκα στο σπίτι μου μαζί με τον σύζυγό του Τάιλερ. Προς έκπληξή μου, γρήγορα συνειδητοποίησα ότι είχε έρθει για να μου ανακοινώσει την απόφασή του να είναι υποψήφιος για την προεδρία του κόμματος. Μου έδειξε μάλιστα και το βίντεο ανακοίνωσης της υποψηφιότητάς του, που είχε ήδη μαγνητοσκοπήσει και θα το ανέβαζε στο διαδίκτυο την επόμενη ημέρα», συνεχίζει ο Αλέξης Τσίπρας.

Όπως αφηγείται ο πρώην Πρωθυπουργός, «προσπάθησα να τον αποθαρρύνω. Τον ρώτησα αν είναι σίγουρος για την απόφασή του. Μου απάντησε πως ήταν απολύτως σίγουρος, αλλά ζητούσε και τη γνώμη μου. Τότε τον ρώτησα αν θέλει να του πω αυτό που πιστεύω ή αυτό που ήθελε να ακούσει. Μου είπε να του πω αυτό που πιστεύω. Κατά τη γνώμη μου, του τόνισα, ήταν μια παρακινδυνευμένη απόφαση καθώς «θα έτρωγε πολύ ξύλο, χωρίς να έχει καμιά ελπίδα να εκλεγεί». Ο ίδιος όμως ήταν απολύτως βέβαιος ότι θα εκλεγεί. Μου φάνηκε υπερφίαλος. Είχε τη βεβαιότητα όχι μόνο ότι θα εκλεγεί Πρόεδρος στον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ότι σύντομα θα εκλεγεί και Πρωθυπουργός.

Όταν έφυγαν, η Μπέττυ γυρίζει και μου λέει:

-«Αυτός θα τα φάει τα μούτρα του».

-«Γιατί το λες;»

-«Δεν άκουσες τι με ρώτησε; Σκοπεύουν να αποκτήσουν παιδιά και η αγωνία του είναι πώς θα τα μεγαλώσουν στο Μαξίμου».

-«Και τι του απάντησες;»

-«Αγάπη να υπάρχει και όλα γίνονται. Τι να του απαντήσω;»

«Τελικά έπεσα έξω στην εκτίμησή μου. Ο Κασσελάκης εξελέγη. Ή μάλλον οι άλλοι υποψήφιοι, και κυρίως η Αχτσιόγλου, κατάφεραν να χάσουν από τον Κασσελάκη. Και το «ξύλο» δεν το έφαγε τελικά αυτός. Άρχισε να το τρώει ο ΣΥΡΙΖΑ από την επόμενη μέρα της εκλογής», κατέληξε ο κ. Τσίπρας.

