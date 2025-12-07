Σε κατάσταση σοκ βρίσκονται οι γονείς ενός 2χρονου παιδιού, το οποίο δέχθηκε επίθεση από πίτμπουλ στη Ζάκυνθο. Το παιδί βρέθηκε μόνο του για λίγη ώρα και μπήκε στον χώρο όπου ήταν αλυσοδεμένο το ζώο. Εκεί, το πίτμπουλ το επιτέθηκε με άγριο τρόπο, προκαλώντας σοβαρές δαγκωματιές σε όλο το σώμα του παιδιού, κυρίως στο λαιμό.

Η τοπική κοινωνία παραμένει συγκλονισμένη από την τραγωδία, προσπαθώντας να συνειδητοποιήσει το μέγεθος της φρίκης που βιώνει η οικογένεια. Οι γονείς του παιδιού παραμένουν σε κατάσταση απόλυτου σοκ, αδυνατώντας να κατανοήσουν πώς συνέβη το τραγικό περιστατικό.

Φώναξε η κόρη τους, αλλά δεν πρόλαβαν

Οι γονείς, μητέρα Βρετανικής καταγωγής και πατέρας Αλβανικής καταγωγής που ζουν μόνιμα στον Αγ. Λέοντα, είχαν πάει για ψώνια και όταν γύρισαν το μεσημέρι, για μία στιγμή δεν πρόσεξαν το παιδί και αυτό έκανε την κίνηση που αποδείχθηκε μοιραία για τη ζωή του.

Οι γονείς έχουν άλλα δύο παιδιά και η κόρη τους ήταν αυτή που έβαλε τις φωνές καθώς είδε την επίθεση.

«Με φώναξε η κόρη μου η μικρή και έτρεξα γρήγορα, αυτό θυμάμαι μόνο. Πάει το παιδάκι μου» είπε συντετριμμένος ο πατέρας του παιδιού στον Alpha.

Υπό παρακολούθηση το πίτμπουλ

Το σκυλί, που παρέμενε αλυσοδεμένο, ήταν αδέσποτο όπως είπε ο πατέρας του παιδιού.

«Ήταν αδέσποτο, το είχαν πετάξει και το πήραμε γιατί φώναζαν στο χωριό ότι θα φάει τα ζώα και το πήρα εγώ για να έχει κάπου να μείνει και αυτό μου έφαγε το παιδί μου. Το παιδί μου με είδε μου χαμογέλασε και έκλεισε τα μάτια» ανέφερε χθες συγκλονισμένος.

Ο σκύλος βρίσκεται υπό παρακολούθηση κτηνιάτρου.

Οι γονείς συνελήφθησαν με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια και, κατόπιν, αφέθηκαν ελεύθεροι με προφορική εντολή εισαγγελέα.

Όπως λένε οι γείτονες, το συγκεκριμένο σκυλί ήταν αλυσοδεμένο σε ημιάγρια κατάσταση και γάβγιζε συνεχώς, ενώ μέσα στον χώρο βρίσκονται και άλλα ζώα είτε ελεύθερα είτε περιφραγμένα. Η οικογένεια φιλοξενούσε αρκετά αδέσποτα.

