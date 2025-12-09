Νέα τροπή παίρνει η υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών μετά την πρόταση του εισαγγελέα και την απόφαση του προέδρου να κληθούν στις επόμενες συνεδριάσεις να καταθέσουν δέκα νέα πρόσωπα που προέκυψαν από την εξέταση των προηγούμενων μαρτύρων και τα οποία δεν είχαν κληθεί σε προηγούμενα δικονομικά στάδια.

Για τις 17 Δεκεμβρίου κλήθηκαν οι Ροτέν Φαρκάς, Εινάτ Σεμάνα, Μερόμ Χαρπάζ, Ξυπτεράς Δημήτρης, Δημήτρης Μπόλιαρης, ενώ για τις 18 Δεκεμβρίου οι Σωτήρης Ντάλας, Νίκος Λιόλιος, Ελένη Μηλιά και Αιμίλιος Κοσμίδης. Οι περισσότεροι εξ αυτών σχετίζονται με την Intellexa, ενώ ο τελευταίος, ο κ. Κοσμίδης.

Ιδιαίτερη σημασία νέχει και ο μάρτυρας που συμπληρώνει τη δεκάδα, ο οποίος είναι ο Αιμίλιος Κοσμίδης με την πιστωτική κάρτα του οποίου φέρεται να πληρώθηκε το μολυσμένο μήνυμα με παραλήπτη τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη. Σύμφωνα με ελλαδικά ΜΜΕ, ο συγκεκριμένος είχε κληθεί και είχε εξεταστεί ως μάρτυρας υποστηρίζοντας ότι δεν έχει καμία σχέση με την υπόθεση και πως είχε χάσει την κάρτα του την οποία άγνωστο πρόσωπο στον ίδιο χρησιμοποίησε για την αποστολή του μηνύματος.

Νωρίτερα, ιδιαίτερα σημαντικά στοιχεία για την ουσία της έρευνας των τηλεφωνικών υποκλοπών εισεφερε στο δικαστήριο ο Στέφανος Γκρίτζαλης , μέλος της ΑΔΑΕ και καθηγητής Ασφάλειας Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς, ο οποίος με σαφή και περιγραφικό τρόπο περιέγραψε βήμα προς βήμα τις κινήσεις της Αρχής που έφτασε στον αριθμό από τον οποίο έφυγε το μολυσμένο μήνυμα με παραλήπτη τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκης και τον αριθμό της πιστωτικής κάρτας που πληρώθηκε το μήνυμα.

Όπως είπε όταν διαπίστωσαν ότι υπήρχε παραγγελία εισαγγελική για την παρακολούθηση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ ,“αρχίσαμε να ψάχνουμε προς τα πίσω από που ήρθε το μήνυμα”.

Και έτσι έφτασαν στον αριθμό που έφυγαν τα μηνύματα και τον αριθμό της πιστωτικής κάρτας που πληρώθηκε. Αμέσως τα στοιχεία τα έστειλαν στην Εισαγγελία. Πρόσθεσε ότι ” είχε ενδιαφέρον ότι αυτός που έστειλε το μήνυμα στον Ν. Ανδρουλακη έστειλε και άλλα 25 μηνύματα. Υπήρχε πεδίον δόξης λαμπρό για να έρθει το φυσικό πρόσωπο που έστειλε τα μηνύματα.Να κληθεί από τη δικαιοσύνη και να πει γιατί έστειλε αυτά τα μηνύματα ‘.

Στη συνέχεια ο μάρτυρας αναφέρθηκε στον έλεγχο που διενήργησε η Αρχή στο ΚΕΤΥΑΚ μετά από τα σχετικά δημοσιεύματα του δημοσιογράφου των ΝΕΩΝ, Βασίλη Λαμπρόπουλου. Ο κ. Γκρίτζαλης εξήγησε ότι ” Δεν πήγαμε να βρούμε τον server που θα είχε μέσα το predator. Αστείο να το περιμένει κανείς . Θέλαμε να δούμε τι ήταν το ΚΕΤΥΑΚ. Οι απαντήσεις ήταν αναμενόμενες. Είδαμε τριτεύοντα πράγματα εκεί. Δεν ανοίξαμε κανένα υπολογιστή ” είπε ο μάρτυρας επισημαίνοντας ότι το κρίσιμο είναι αν οι 92 όπου είχαν τεθεί υπό παρακολούθηση από το predator ήταν και από την ΕΥΠ ώστε να βοηθηθεί η δικαιοσύνη και να εντοπιστεί αν υπήρχε κοινό κέντρο παρακολούθησης.

Πρόεδρος: Ο δικός σας έλεγχος θα μπορούσε να αποκλείσει τη λειτουργία παράνομου λογισμικού από την ΕΥΠ;

Μάρτυρας: Όχι βέβαια .

Πρόεδρος: Αλλά μέλη βέβαια της Αρχής Με απόλυτο τρόπο μας είπαν τον δεν υπήρχε τέτοια περίπτωση αποκλείοντας την ΕΥΠ.

Μαρτυρας: Όποιος το υπογράφει αυτό είναι για βράβευση.

Στη συνέχεια δεν έκρυψε ότι “ περισσότερο εντύπωση που έκανε το γεγονός ότι δεν ήρθαν τα θύματα στην ΑΔΑΕ να μας δώσουν την ημερομηνία παρακολούθησης”.

O εισαγγελέας της έδρας στάθηκε ιδιαίτερα στον έλεγχο και τον τρόπο κυρίως που αφορούσε το ΚΕΤΥΑΚ ,με τον μάρτυρα να επισημαίνει ότι θα ήταν ουτοπικό να περίμεναν να βρουν κάτι εκεί ακόμα και αν όπως το θέλει το σενάριο είχαμε να κάνουμε με μια εταιρεία που ενδεχομένως παράνομουσε.

Ο κ. Γκρίτζαλης αναφέρθηκε και στο γεγονός ότι η ΕΥΠ ουδέποτε έδωσε τα συνοδά έγγραφα για την παρακολούθηση των Ανδρουλάκη και Κουκάκη. Την πρώτη φορά ο νέος τότε διοικητής της ΕΥΠ ζήτησε χρόνο για να ενημερωθεί και την επόμενη επικαλέστηκε το απόρρητο .

Απαντώντας σε ερώτηση του δικηγόρου Ζαχαρία Κεσσέ είπε πως ουδέποτε απέκτησαν εικόνα της πορείας των εγγράφων .

Με βάση τις πρόσφατες διαπιστώσεις της google και της διεθνούς αμνηστίας επισήμανε οτι το κρίσιμο είναι αν τα δεδομένα είναι μόνο στη διάθεσή του θύτη ή και αλλού γιατί σε αυτή την περίπτωση αλλάζει το τοπίο.

Εντύπωση έκανε η περιγραφή για το πώς το επιτιθέμενο λογισμικό όταν αντιληφθεί ο χρήστης την παρουσία του, αυτό αυτοκαταστρέφεται. Παλαιότερα το βλέπαμε στον Τζέιμς Μποντ ,τώρα συμβαίνει και στην πραγματικότητα.

