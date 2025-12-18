Νέες λεπτομέρειες βγαίνουν στο φως της δημοσιότητας σχετικά με τη μήνυση που υπέβαλε ο 22χρονος Στέφανος Παπαδόπουλος σε βάρος του Γιώργου Μαζωνάκη, καταγγέλλοντας ότι κατά τη διάρκεια επαγγελματικής συνεργασίας δέχθηκε επανειλημμένες ασελγείς προτάσεις και ψυχολογική πίεση.

Τι αναφέρει ο 22χρονος στη μήνυση κατά του Μαζωνάκη

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στη μήνυση, ο Στέφανος Παπαδόπουλος κλήθηκε από τον ατζέντη του τραγουδιστή στα τέλη Μαρτίου του 2025 να μεταβεί από τη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα, προκειμένου να συμμετάσχει σε πρόβα ενόψει νέων εμφανίσεων του Γιώργου Μαζωνάκη.

Όπως περιγράφει, ταξίδεψε αυθημερόν, ωστόσο όταν έφτασε στον χώρο εργασίας του διαπιστώθηκε ότι η πρόβα είχε ήδη ολοκληρωθεί, με αποτέλεσμα να παραμείνει για ώρες αναμένοντας χωρίς να του ζητηθεί να κάνει ακρόαση.

Αργότερα, όπως καταγγέλλει, του ζητήθηκε να μεταβεί στο καμαρίνι του Γιώργου Μαζωνάκη, παρά τις αρχικές του αντιρρήσεις.

Εκεί, σύμφωνα με τη μήνυση, έμειναν μόνοι με κλειστή την πόρτα, ενώ κατά τα πρώτα λεπτά της συνάντησης ο τραγουδιστής φέρεται να έκανε χρήση ναρκωτικών ουσιών μπροστά του και να του πρότεινε να συμμετάσχει, πρόταση την οποία ο 22χρονος αρνήθηκε με τον τραγουδιστή να του απαντά ότι «είναι αγένεια να μου λες όχι στο καμαρίνι μου».

Η αρχική συζήτηση, όπως αναφέρεται, κινήθηκε σε επαγγελματικό πλαίσιο. Ωστόσο σύντομα, σύμφωνα με τον Στέφανο Παπαδόπουλο, ο τραγουδιστής του είπε ότι θα έπρεπε να αποχωρήσει καθώς περίμενε ένα επαγγελματικό ραντεβού και πως μετά από αυτό θα τον περίμενε και πάλι στο καμαρίνι μαζί με τον φίλο του, ο οποίος τον είχε συνοδέψει αρχικά στο μαγαζί.

Όπως ισχυρίζεται ο 22χρονος όταν του είπε ότι ο φίλος του έχει ήδη αποχωρήσει ο Γιώργος Μαζωνάκης του απάντησε πως «αν δεν ξαναπήγαινε το ίδιο βράδυ μαζί με τον φίλο του, να μην ξαναπάει γενικά».

Στις ημέρες που ακολούθησαν, ο μηνυτής αναφέρει ότι άρχισε να δέχεται μηνύματα μέσω εφαρμογών επικοινωνίας, τα οποία αυτοδιαγράφονταν, με επίμονες προτροπές για ιδιωτικές συναντήσεις.

Προκειμένου να αποφύγει τις προσεγγίσεις, κατέφευγε σε δικαιολογίες ή απέφευγε κάθε επικοινωνία, όπως περιγράφει ενώ παράλληλα δεχόταν, όπως υποστηρίζει, έμμεσες πιέσεις με το επιχείρημα ότι η επαγγελματική του πορεία εξαρτάται από το αν «τα έχει καλά» με τον τραγουδιστή.

Όπως περιγράφεται στη μήνυση, υπήρξαν και περιστατικά που, κατά τον ίδιο, στήθηκαν προσχηματικά ώστε να βρεθεί μόνος μαζί του, γεγονός που τον οδήγησε να αποφεύγει τη φυσική παρουσία του.

Ο Στέφανος Παπαδόπουλος κάνει λόγο για ένα περιβάλλον διαρκούς πίεσης, στο οποίο ένιωθε ότι έπρεπε να ισορροπεί ανάμεσα στην άρνηση των σεξουαλικών προτάσεων και στον φόβο της άμεσης απομάκρυνσής του από τη δουλειά.

«Από τη μία μεριά δεν επιθυμούσα να προβώ σε ερωτικές πράξεις με τον κ. Μαζωνάκη, από την άλλη γνώριζα ότι δε θα μπορούσα να γίνω περισσότερο δυσάρεστος ή να αντιδράσω εντονότερα, καθώς αν διεκδικούσα τα αυτονόητα, ήτοι το σεβασμό που αξίζει σε κάθε εργαζόμενο, ο εγκαλούμενος θα ζητούσε την άμεση απομάκρυνσή μου από το σχήμα» υπογραμμίζει ο 22χρονος.

Κομβικό σημείο, σύμφωνα με την καταγγελία, ήταν ένα περιστατικό στα μέσα Απριλίου, όταν αποφάσισε να επισκεφθεί το καμαρίνι του Γιώργου Μαζωνάκη παρουσία τρίτων, ώστε να αποφύγει οποιαδήποτε παρεξήγηση.

Όπως αναφέρει, μετά την αποχώρηση των περισσότερων παριστάμενων, ο τραγουδιστής επανέλαβε πρόταση για προσωπική συνάντηση και, όταν εκείνος προσποιήθηκε ότι δεν καταλαβαίνει, φέρεται να προχώρησε σε χυδαία χειρονομία σεξουαλικού περιεχομένου, συνοδευόμενη από απαξιωτικές εκφράσεις.

Ο Στέφανος Παπαδόπουλος περιγράφει ότι αποχώρησε ξεσπώντας σε κλάματα, με έντονα αισθήματα ταπείνωσης και εξευτελισμού, καθώς, όπως σημειώνει, ένιωθε εγκλωβισμένος σε μια κατάσταση όπου η αξιοπρέπειά του ερχόταν σε σύγκρουση με την οικονομική του επιβίωση.

Μέχρι την ολοκλήρωση της συνεργασίας, η οποία, όπως αναφέρεται, έληξε νωρίτερα από το προβλεπόμενο, ο 22χρονος καταγγέλλει ότι δεχόταν συνεχείς παροτρύνσεις να επισκεφθεί εκ νέου το καμαρίνι του Γιώργου Μαζωνάκη, χωρίς ωστόσο να υποκύψει.

Τελευταίο περιστατικό που περιγράφεται στη μήνυση φέρεται να σημειώθηκε στα τέλη Μαΐου, όταν, σύμφωνα με τον ίδιο, του μεταφέρθηκε εκ νέου πρόταση με ευθέως σεξουαλικό αντάλλαγμα, την οποία απέρριψε κατηγορηματικά, τερματίζοντας κάθε επικοινωνία.

Μαζωνάκης: «Είναι εκβιασμός, στρατολόγησαν ψευδομάρτυρες»

Από την πλευρά του ο τραγουδιστής εξέδωσε ανακοίνωση μέσω του πληρεξουσίου δικηγόρου του Χαράλαμπου Λυκούδη, στην οποία γίνεται λόγος για οργανωμένο σχέδιο εκβίασης σε βάρος του Γιώργου Μαζωνάκη, υποκινούμενο από συγκεκριμένα επιχειρηματικά συμφέροντα.

Στην ανακοίνωση καταγγέλλεται ότι «η εκβίασή του με την επίκληση ονομάτων κρατουμένων των φυλακών· πλην όμως, καθώς αυτή η προσπάθεια απέβη άκαρπη, στρατολογήθηκαν πρόσωπα τα οποία, ενεργώντας ως ψευδομάρτυρες, αποφάσισαν να προβούν σε ψευδείς και ανυπόστατες καταγγελίες περί δήθεν ανάρμοστης συμπεριφοράς του εντολέως μου».

Ιδιαίτερη αναφορά και στον χρόνο που υποβάλλεται η μήνυση σε βάρος του Γιώργου Μαζωνάκη από καταγγελλόμενο, με τον δικηγόρο να κάνει λόγο για «περίτρανη απόδειξη ότι αποτελούν τμήμα του εγκληματικού σχεδίου συνιστά και ο χρόνος υποβολής της μήνυσης που τις περιλαμβάνει: κατατίθεται σήμερα, λίγες μόλις ώρες πριν από την πρεμιέρα του Γιώργου Μαζωνάκη».

Μάλιστα ο κ. Λυκούδης πριν τρεις ημέρες απευθύνθηκε και στο Τμήμα Εκβιαστών της Ελληνικής Αστυνομίας για να καταγγείλει όσα αναφέρει και στη σημερινή ανακοίνωση.

Γιώργος Μαζωνάκης: Η ανακοίνωση του δικηγόρου του

Εξυφαίνεται εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα ένα οργανωμένο σχέδιο εκβίασης σε βάρος του Γιώργου Μαζωνάκη, υποκινούμενο από συγκεκριμένα επιχειρηματικά συμφέροντα, στις παράνομες απαιτήσεις των οποίων ο εντολέας μου δεν υπέκυψε.

Αρχικώς επιχειρήθηκε η εκβίασή του με την επίκληση ονομάτων κρατουμένων των φυλακών· πλην όμως, καθώς αυτή η προσπάθεια απέβη άκαρπη, στρατολογήθηκαν πρόσωπα τα οποία, ενεργώντας ως ψευδομάρτυρες, αποφάσισαν να προβούν σε ψευδείς και ανυπόστατες καταγγελίες περί δήθεν ανάρμοστης συμπεριφοράς του εντολέως μου.

Για το εν λόγω σχέδιο, ο εντολέας μου έχει ήδη απευθυνθεί στις αρμόδιες Αρχές και ειδικότερα στο Τμήμα Εκβιαστών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Οι καταγγελίες που στρέφονται σε βάρος του εντολέως μου είναι απολύτως ψευδείς, ανυπόστατες και στερούνται οποιασδήποτε πραγματικής και νομικής βάσης.

Περίτρανη απόδειξη ότι αποτελούν τμήμα του ως άνω εγκληματικού σχεδίου συνιστά και ο χρόνος υποβολής της μήνυσης που τις περιλαμβάνει: κατατίθεται σήμερα, λίγες μόλις ώρες πριν από την πρεμιέρα του Γιώργου Μαζωνάκη, ενώ τα καταγγελλόμενα γεγονότα φέρονται να έχουν τελεστεί τον Μάρτιο του 2025, η δε συγκεκριμένη χρονική επιλογή είχε προαναγγελθεί στα μέσα ενημέρωσης ήδη εδώ και περίπου 5 ημέρες, γεγονός που επιβεβαιώνει τον προσχηματικό και εκβιαστικό χαρακτήρα της ενέργειας αυτής.

Έχοντας απόλυτη εμπιστοσύνη στην Ελληνική Αστυνομία και την Ελληνική Δικαιοσύνη, είμαστε βέβαιοι ότι ο καταγγέλλων πολύ σύντομα θα αντιμετωπίσει σοβαρότατης ποινικής απαξίας κατηγορίες για συνέργεια στην εις βάρος του Γιώργου Μαζωνάκη εκβίαση, καθώς και για ψευδή καταμήνυση και συκοφαντική δυσφήμηση.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης ευχαριστεί το κοινό του για την αγάπη, τη στήριξη και τη συμπαράσταση που εκδηλώνεται με κάθε τρόπο στο πρόσωπό του.

protothema.gr