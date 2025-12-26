Οικογενειακή τραγωδία στην Ροδόπη, όπου 7χρονος έχασε τη ζωή του από φωτιά που ξέσπασε στη μονοκατοικία που διέμενε. Την ίδια στιγμή το 6χρονο αδερφάκι του καθώς και ο πατέρας του νοσηλεύονται στο νοσοκομείο τραυματισμένοι.

Η φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα της Παρασκευής (26/12) στο σπίτι κάτω από άγνωστες συνθήκες με αποτέλεσμα η οικεία να τυλιχθεί στις φλόγες.

Οι πυροσβέστες ανέσυραν από το σπίτι έναν ανήλικο χωρίς τις αισθήσεις του, το 7χρονο αγόρι της οικογένειας.

Τραυματισμένοι ανασύρθηκαν ο μικρός αδερφός του ηλικίας 5 ετών ο οποίος φέρεται να είναι σε κρίσιμη κατάσταση καθώς και ο πατέρας των παιδιών.

Στη φωτιά επιχείρησαν οκτώ πυροσβέστες με τρία οχήματα και παρέδωσαν τον ανήλικο σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με το οποίο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

