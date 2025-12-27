Τραγικό τέλος είχε η επιχείρηση διάσωσης που ξεκίνησε το πρωί των Χριστουγέννων στα Βαρδούσια Όρη, καθώς οι τέσσερις ορειβάτες που αγνοούνταν εντοπίστηκαν νεκροί, καταπλακωμένοι από μεγάλη ποσότητα χιονιού.

Πρόκειται για τρεις άνδρες και μία γυναίκα, οι οποίοι είχαν εγκλωβιστεί από μια χιονοστιβάδα στην ορεινή περιοχή της Φωκίδας.

Μεταξύ των θυμάτων ήταν και ο Θ.Κ, έμπειρος ορειβάτης με καταγωγή από τα Λεχαινά Ηλείας, ο οποίος -σύμφωνα με το tempo24- είχε συμμετάσχει σε πολλές δύσκολες αναβάσεις στο παρελθόν, ενώ ήταν γνωστός στον κύκλο των ορειβατών για την εμπειρία του και τις δύσκολες διαδρομές που είχε καταφέρει να ολοκληρώσει.

Η δραματική αναζήτηση και το τραγικό τέλος

Η τραγωδία εκτυλίχθηκε τα Χριστούγεννα, όταν οι τέσσερις ορειβάτες ξεκίνησαν από το χωριό Αθανάσιος Διάκος με στόχο να διασχίσουν μια δύσβατη περιοχή του βουνού. Από εκείνη την ημέρα, δεν δόθηκε κανένα σήμα για την τύχη τους. Την Παρασκευή (26/12) εντοπίστηκε το αυτοκίνητο των αγνοούμενων στην περιοχή, γεγονός που κινητοποίησε τις αρχές.

Η δραματική αναζήτηση, η οποία διήρκεσε δύο ημέρες, κινητοποίησε δεκάδες διασώστες, εθελοντές και τεχνολογικά μέσα, όπως drones και ελικόπτερα. Στο έργο διάσωσης συμμετείχαν 30 πυροσβέστες από τις Ορειβατικές Ομάδες 1ης, 6ης, 7ης και 8ης ΕΜΑΚ, καθώς και ειδικό ερπυστριοφόρο όχημα. Το προσωπικό της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ορειβασίας Αναρρίχησης και εθελοντές από την περιοχή συνέβαλαν καθοριστικά στην επιχείρηση.

Παρά τις προσπάθειες, η τραγική είδηση του θανάτου των ορειβατών έγινε γνωστή το απόγευμα της Παρασκευής, σφραγίζοντας την τραγωδία για τις οικογένειες των θυμάτων.

Τους καταπλάκωσε χιονοστιβάδα – Βρέθηκαν αγκαλιασμένοι

Οι τέσσερις ορειβάτες εντοπίστηκαν σε υψόμετρο κοντά στην κορυφή Κόρακας, στα Βαρδούσια Όρη, εκτός του σηματοδοτημένου μονοπατιού και μερικώς καλυμμένοι από το χιόνι. Οι διασώστες βρήκαν τα θύματα σχεδόν αγκαλιασμένα, κάτι που υποδηλώνει ότι δεν πρόλαβαν να αντιδράσουν ή να απομακρυνθούν πριν τους καταπλακώσει η χιονοστιβάδα.

Ο εντοπισμός τους έγινε με την παρακολούθηση των πατημασιών των ορειβατών σε μεγάλο υψόμετρο. Τα ίχνη τους εξαφανίστηκαν ξαφνικά, εντείνοντας τις υποψίες για την ύπαρξη χιονοστιβάδας στην περιοχή, κάτι που επιβεβαιώθηκε αργότερα από τους διασώστες.

Τελευταία στιγμή δεν ενσωματώθηκε στην ομάδα πέμπτος ορειβάτης

Η κατάσταση θα μπορούσε να είναι ακόμη πιο δραματική αν ένας άλλος ορειβάτης, φίλος του Θανάση Κολοτούρου από τον Πύργο Ηλείας, δεν είχε αποφασίσει τελευταία στιγμή να μην συμμετάσχει στην αναχώρηση. Παρά το γεγονός ότι είχε αρχικά προγραμματίσει να ενταχθεί στην αποστολή, επαγγελματικές υποχρεώσεις τον ανάγκασαν να μείνει πίσω. Αυτός ήταν και ο άνθρωπος που, με την ειδοποίηση του στις αρχές, έδωσε το έναυσμα για την αναζήτηση των αγνοουμένων.

Ποιοι ήταν οι τέσσερις ορειβάτες που έχασαν τη ζωή τους στα Βαρδούσια Όρη

Λάτρεις της ορειβασίας και των extreme sports ήταν οι 4 άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους στα Βαρδούσια.

Ο Θ.Κ., από την Ηλεία, ήταν δεινός ορειβάτης και στο προφίλ του έχει πολλές αναρτήσεις στα σόσιαλ από ανάλογες εμπειρίες εντός και εκτός συνόρων. Δύο ημέρες πριν την μοιραία βόλτα, είχε ανεβάσει βίντεο από τον Πάρνωνα.

Ο αδικοχαμένος ορειβάτης Θ.Κ.

Το δεύτερο θύμα, ο Γ.Δ. είναι ο άνθρωπος που είχε κάνει το χωριό του Αθανασίου Διάκου σπίτι του και είχε προσκαλέσει τους άλλους δύο για πεζοπορία.

Σε σύντομο βιογραφικό του αναφέρει πως είναι τεχνικός υπολογιστών.

Το τρίτο πρόσωπο, ο Κ.Π., εργαζόταν σε εταιρεία προγραμματιστών. Φέρεται να έχει λατρεία στα extreme sport και μάλιστα είχε και κανάλι στο youtube.

Το τέταρτο πρόσωπο, ήταν σύμφωνα με το trikalaola.gr, η 31χρονη δασκάλα Θ.Κ. με καταγωγή από χωριό του δήμου Τρικκαίων.

Το πρωί του Σαββάτου θα ολοκληρωθεί η μεταφορά των σορών

Ο πρόεδρος της κοινότητας Αθανασίου Διάκου, Κωνσταντίνος Μαστροκωστόπουλος, μιλώντας στο iefimerida, ανέφερε πως οι τέσσερις ορειβάτες πιθανότατα παραπλανήθηκαν από τις καιρικές συνθήκες. Η περιοχή βρίσκεται σε υψόμετρο 2.200 μέτρων, καθιστώντας την προσέγγιση και μεταφορά των θυμάτων δύσκολη και χρονοβόρα. Η μεταφορά τους, σύμφωνα με τον κ. Μαστροκωστόπουλο, αναμένεται να ολοκληρωθεί το πρωί του Σαββάτου.

Οι κάτοικοι του χωριού Αθανάσιος Διάκος, είχαν στενούς δεσμούς με τον έναν εκ των θυμάτων, ο οποίος τα τελευταία δύο χρόνια ζούσε εκεί και είχε μεταφέρει την επιχείρησή του στην περιοχή.

Πηγή: iefimerida.gr