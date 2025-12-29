Από ασφυξία κατέληξαν οι τέσσερις ορειβάτες στα Βαρδούσια, σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση, η οποία δεν εντόπισε εξωτερικές κακώσεις, στοιχείο που ενισχύει το ενδεχόμενο να καταπλακώθηκαν από μεγάλες ποσότητες χιονιού.

Σύμφωνα με πληροφορίες δεν εντοπίστηκαν καθόλου εξωτερικές κακώσεις. Οι άτυχοι ορειβάτες φαίνεται πως πλακώθηκαν από μεγάλες ποσότητες χιονιού και κατέληξαν.

Ένα από τα πιο πιθανά σενάρια ήταν να δημιούργησαν οι ορειβάτες μόνοι τους την χιονοστιβάδα μπου τους καταπλάκωσε όπως είπε μιλώντας σχετικά, ο πρόεδρος της κοινότητας του Αθανασίου Διάκου, Κώστας Μαστροκωστόπουλος.

«Οι καιρικές συνθήκες ήταν εξαιρετικές κι αυτός ήταν ο λόγος που τα παιδιά επέλεξαν να ανέβουν στην κορυφή Κόρακας στα 2495μ. Περίπου στα 2.200, περνώντας από ένα κομμάτι της διαδρομής τους παρέσυρε η χιονοστιβάδα.

Ιδανικές οι συνθήκες για χιονοστιβάδα

Εξηγώντας το πώς δημιουργήθηκε η χιονοστιβάδα, ο κ. Μαστροκωστόπουλος είπε ότι «όταν πέφτει φρέσκο χιόνι πάνω στο παγωμένο είναι πολύ πιθανό να δημιουργηθεί χιονοστιβάδα γιατί δεν έχει προλάβει το φρέσκο χιόνι να ενσωματωθεί στο παγωμένο που βρίσκεται από κάτω».

Παράλληλα είπε ότι όλα πήγαν στραβά για τους 4 νεκρούς ορειβάτες καθώς, «για να πας στην συγκεκριμένη κορυφή έχεις πολλές επιλογές. Δυστυχώς τα παιδιά επέλεξαν το «λάθος» μονοπάτι. Ο πατέρας του ενός παιδιού αναζητούσε τον γιο του, για να του ανακοινώσει ότι απεβίωσε ο παππούς του κι έπρεπε να επιστρέψει στην Αθήνα. Οι αναζητήσεις ξεκίνησαν το απόγευμα, οπότε δεν είχαμε και πολλές πιθανότητες να τους βρούμε άμεσα, ενώ και την επομένη ήταν πολύ κλειστός ο καιρός, είχε πολλή ομίχλη».

Σε ό,τι αφορά στις συνθήκες του θανάτου τους, είπε ότι «απ’ ό,τι έμαθα από την ιατροδικαστική, πιθανότατα πέθαναν από ασφυξία. Έπεσε το χιόνι πάνω τους, τούς μετακίνησε κάποια μέτρα και τους έθαψε. Η άνοδος από το σημείο που άφησαν το αμάξι για να πάνε στην κορυφή, είναι περίπου 3 ώρες κι άλλο τόσο περίπου για να το κατέβεις».

CNN.gr