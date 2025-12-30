Την ύπαρξη πρότασης από το Άγιο Όρος για την αγιοκατάταξη του Ιωάννη Καποδίστρια αποκάλυψε, μεταξύ άλλων, ο Γιάννης Σμαραγδής σε συνέντευξή του στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης.

Ο σκηνοθέτης της ταινίας «Καποδίστριας» ανέφερε ότι τη συγκεκριμένη πληροφορία τού τη μετέφερε ο ίδιος ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, όταν του ζήτησε την ευλογία του. Όπως σημείωσε, σύμφωνα με όσα του ειπώθηκαν, ο Ιωάννης Καποδίστριας έζησε και θυσιάστηκε ως άγιος.

O ίδιος αποκάλυψε ότι την ταινία -που προβάλλεται από τις 25 Δεκεμβρίου στους κινηματογράφους- έχουν παρακολουθήσει έως σήμερα περισσότεροι από 145.000 άνθρωποι. «Ο Καποδίστριας είναι το πρόσωπο των ημερών και όχι εγώ» είπε ο Γιάννης Σμαραγδής και αναφέρθηκε στη συνέχεια στις δυσκολίες που αντιμετώπισε για την υλοποίησή της.

«Όποια ταινία μιλούσε για πατρίδα, κοβόταν»

«Οι δυσκολίες άρχισαν από τότε που κατέθεσα το σενάριο στο Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου και δεν έλαβε χρηματοδότηση η ταινία. Το υπουργείο Πολιτισμού βάζει τα χρήματα στο Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, αλλά δεν μετέχει στις αποφάσεις. Όταν έγινε υπουργός ο κ. Γιατρομανωλάκης, πήρε το δικαίωμα να ορίσει το ΔΣ του ΕΚΚ καθοδηγούμενος από τον αρχηγό μιας “παράγκας” του Κολωνακίου που βρίσκεται στις παρυφές του Μεγάρου Μαξίμου. Αυτός χάραξε μια γραμμή που έλεγε ότι αν το έργο αφορούσε τη woke agenda έπαιρνε χρηματοδότηση. Αν αφορούσε στην εξύψωση του Έλληνα, κοβόταν. Όποια ταινία μιλούσε για πατρίδα, κοβόταν» τόνισε ο Γιάννης Σμαραγδής.

Ο γνωστός σκηνοθέτης στάθηκε στη συμβολή της υπουργού Πολιτισμού, Λίνας Μενδώνη, στην υλοποίηση της ταινίας, λέγοντας ότι ήταν στην πρεμιέρα της ταινίας στη Νέα Υόρκη και τόνισε ότι η ίδια στήριξε την ταινία από την αρχή έως σήμερα και είδε τις αντιδράσεις του κόσμου που έκλαιγε στο τέλος της ταινίας.

«Ο λαός δεν είναι ηλίθιος. Απαντά με το να μπαίνει στις κινηματογραφικές αίθουσες με ρεκόρ εισιτηρίων ενάντια σε μια χούφτα ανθρώπων που πολέμησαν και πολεμούν την ταινία. Ο ελληνικός λαός δεν είναι βλάκας. Δεν έχουμε αλλοιωθεί παρά την κακή στιγμή μας στο σήμερα. Πέντε μέρες έχουν περάσει από τότε που η ταινία βγήκε στις κινηματογραφικές αίθουσες. Δεν θα έπρεπε κάποιο πολιτικό πρόσωπο να τη δει;» αναρωτήθηκε ο κ. Σμαραγδής και αποκάλυψε ότι δύο πολιτικοί πήγαν να δουν την ταινία στα κρυφά.

«Ο Καποδίστριας είναι η ευκαιρία να συναντήσουμε τον ανώτερο εαυτό μας»

«Δεν κάλεσα κάποιον πολιτικό στην πρεμιέρα της ταινίας. Όποιος θέλει να δει την ταινία να πληρώσει εισιτήριο. Στην πρεμιέρα καλείς κάποιον με τον οποίο νιώθεις ότι έχεις συγγένεια» τόνισε μεταξύ άλλων ο Γιάννης Σμαραγδής και επανέλαβε ότι «εάν δεν καταλάβουμε ότι η Ελλάδα έχει μπει σε λάθος ποτάμι, δεν θα συνέλθει ποτέ η χώρα. Ο Καποδίστριας είναι η ευκαιρία να συναντήσουμε τον ανώτερο εαυτό μας».

Παράλληλα, ο σκηνοθέτης επισήμανε την εμπιστοσύνη που έχει στους πολίτες τονίζοντας τα εξής: «Θέλουν να καταργήσουν την Παιδεία, την Ιστορία, τη Θρησκεία, αλλά ο λαός αποδεικνύει ότι δεν είναι υποχείριο και ότι αν χρειαστεί θα ξαναβγεί από το λήθαργο. Δεν είμαστε καμωμένοι για τα μικρά. Αφού γεννήθηκε ένας Καποδίστριας στην Ελλάδα χθες, θα βρεθεί ένας αντίστοιχος στο μέλλον».

protothema.gr