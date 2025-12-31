Στην καταγγελία πως δύο Αιγύπτιοι 17 και 16 ετών της έδωσαν κάνναβη με σκοπό να τη βιάσουν προχώρησε μία κοπέλα 13 ετών. Οι δύο νεαροί συνελήφθησαν και κατηγορούνται για απόπειρα βιασμού κατά συναυτουργία, ενώ η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.

Η ανήλικη ανέφερε στην ΕΛΑΣ ότι επισκέφθηκε μαζί με μία φίλη της 15 ετών το σπίτι ενός εκ των δύο Αιγυπτίων με τους οποίους μιλούσαν το τελευταίο διάστημα στα social media.

Εκεί οι δύο νεαροί φέρονται να έδωσαν στην 13χρονη να καπνίσει κάνναβη με αποτέλεσμα να ζαλιστεί έντονα και να έχει τάσεις λιποθυμίας. Το κορίτσι μεταφέρθηκε στο Παίδων από τη μητέρα της, ενώ στην καταγγελία της στους αστυνομικούς ανέφερε πως οι δύο Αιγύπτιοι πιθανότατα ήθελαν να τη βιάσουν.

Την εντόπισε με εφαρμογή

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο, το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία κατόπιν εισαγγελικής εντολής, συνοδεία της ΕΛΑΣ. Όπως είπε ο κ. Γιαννάκος στο MEGA, η μητέρα της 13χρονης είπε πως είχε εφαρμογή στο κινητό στην οποία μπορούσε να την εντοπίσει και έτσι την βρήκε.

Το παιδί πέρασε από ιατροδικαστική εξέταση προκειμένου να διαπιστωθεί αν κακοποιήθηκε σεξουαλικά, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες.