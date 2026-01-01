Το «ναι» στην πρόταση γάμου που της έκανε ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης είπε η Μαρία Σάκκαρη, με το ζευγάρι –που διατηρεί σχέση τα τελευταία πέντε χρόνια– να κάνει το επόμενο βήμα στη ζωή του. Στο αριστερό χέρι της κορυφαίας τενίστριας ξεχωρίζει πλέον ένα εντυπωσιακό δαχτυλίδι αρραβώνων, οικογενειακό κειμήλιο της οικογένειας Μητσοτάκη, που ανήκε στη Μαρέβα Μητσοτάκη. Την είδηση επιβεβαίωσε νωρίτερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σε χαλαρή συνομιλία με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Η Μαρία Σάκκαρη, μετά την πρόταση γάμου που έγινε τις μέρες των Χριστουγέννων, πέταξε για την Αυστραλία, όπου παίζει στο United Cup. Στο βίντεο που ανέβασε με τον Στέφανο Τσιτσιπά, όσοι γνώριζαν, διέκριναν το δακτυλίδι στο αριστερό της χέρι, ένδειξη του αρραβώνα, ενώ σε άλλο βίντεο κατά την άφιξή της στο Περθ, το δαχτυλίδι έλαμπε στο χέρι της.

