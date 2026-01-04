Σημαντικό πρόβλημα σε όλο τον ελληνικό εναέριο χώρο που έχει να κάνει με τις ραδιοσυχνότητες καταγράφεται εδώ και λίγη ώρα με την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας να έχει ήδη εκδώσει σχετική αεροπορική οδηγία για τις πτήσεις στο ελληνικό FIR.

Αποτέλεσμα είναι να έχει μειωθεί η χωρητικότητα κι ενω αρχικά εξυπηρετούνταν πτήσεις που ήταν ήδη στον αέρα, πλέον έχουν καταστεί ουσιαστικά αδύνατες οι αναχωρήσεις κυρίως από το μεγαλύτερο αεροδρόμιο της χώρας, το Ελευθέριος Βενιζέλος, που επηρεάζεται περισσότερο αλλά και περιφερειακά αεροδρόμια, ενώ ήδη γίνονται εκτροπές πτήσεων που ήταν στον αέρα και πλέον κατευθύνονται σε άλλα αεροδρόμια.

Το πρόβλημα φαίνεται ότι έχει να κάνει με τα κεντρικα συστήματα ραδιοσυχνοτήτων των Κέντρων Ελέγχου Περιοχής Αθηνών και Μακεδονίας, ενώ δεν είναι γνωστό μέχρι πότε θα αποκατασταθεί.

Αναμένεται επίσημη ανακοίνωση από την ΥΠΑ. Οι πτήσεις που είναι στον αέρα και πρέπει να προσγειωθούν σε ελληνικά αεροδρόμια θα προσγειωθούν «χειροκίνητα», κατά το λεγόμενο στη γλώσσα των αεροπόρων. Δηλαδή χωρίς τη χρήση των αυτόματων τεχνικών συστημάτων.

Επηρεάζονται πτήσεις από και προς Κύπρο λόγω τεχνικού προβλήματος στο FIR Αθηνών

Το πρόβλημα στο FIR Αθηνών, λόγω τεχνικού ζητήματος, επηρεάζουν και πτήσεις από και προς την Κύπρο, σύμφωνα με πληροφορίες του ΚΥΠΕ από την Hermes Airports διαχειρίστρια εταιρεία των κυπριακών αεροδρομίων.

Όσον αφορά στο αεροδρόμιο Λάρνακας επηρεάζονται τρεις πτήσεις επί του παρόντος. Συγκεκριμένα δύο αναχωρήσεις (Aegean και Sky) και μία άφιξη (Aegean). Όπως αναφέρθηκε στο ΚΥΠΕ ο αριθμός των επιβατών αυτών των πτήσεων που επηρεάζονται ανέρχεται σε περίπου 500 άτομα.

Όσον αφορά στο αεροδρόμιο Πάφου υπάρχει προγραμματισμένη πτήση για Αθήνα το απόγευμα στις 16:20 (Ryan Air) η οποία αναμένεται να επηρεαστεί εάν δεν επιλυθεί το τεχνικό πρόβλημα που υπάρχει.

Όσον αφορά άλλες πτήσεις οι οποίες θα περνούσαν πάνω από τον ελληνικό εναέριο χώρο με προορισμό την Κύπρο, όπως λέχθηκε στο ΚΥΠΕ, οι αεροπορικές εταιρείες βρίσκονται στη διαδικασία να αλλάξουν τα πλάνα πτήσεων για να πετάξουν τα αεροσκάφη ακολουθώντας άλλη διαδρομή και αποφεύγοντας το FIR Αθηνών. Το επιβατικό κοινό καλείται όπως παρακολουθεί τις ανακοινώσεις των αεροπορικών εταιρειών.

Συστάσεις από Υπουργείο Μεταφορών

Το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ενημερώνει για το προσωρινό κλείσιμο του εναέριου χώρου της Ελλάδας λόγω τεχνικού προβλήματος στις ραδιοσυχνότητες. Λόγω αυτού επηρεάζοντας όλες τις πτήσεις από και προς τα ελληνικά αεροδρόμια, καθώς και οι πτήσεις που υπερίπτανται πάνω από το FIR Αθηνών. Για αποφυγή ταλαιπωρίας, καλούνται οι επηρεαζόμενοι επιβάτες να επικοινωνούν με τις αεροπορικές εταιρείες για περαιτέρω ενημέρωση πριν μεταβούν στα αεροδρόμια.

