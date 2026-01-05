Την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου, στις 10:30, στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας, Δήμου Χαλκιδέων αναμένεται να τελεστεί η κηδεία του δημοσιογράφου Γιώργου Παπαδάκη, σύμφωνα με ανακοίνωση της οικογένειάς του.
Αντί στεφάνων, η οικογένεια παρακαλεί όσους το επιθυμούν να τιμήσουν τη μνήμη του με δωρεά στους παρακάτω οργανισμούς:
«Το Εργαστήρι» – Σύλλογος Γονέων,
Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αναπηρία
- Τράπεζα: Alpha Bank
- ΙΒΑΝ: GR 2501 4050 3050 300 200 200 1379
- Δικαιούχος: Σύλλογος Γονέων και
Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αναπηρία
«Το Εργαστήρι»
«Το Χαμόγελο του Παιδιού»
- Τράπεζα: Alpha Bank
- ΙΒΑΝ: GR4201404410441002101062962
- Δικαιούχος: Το Χαμόγελο του Παιδιού
Τέλος, η οικογένεια του Γιώργου Παπαδάκη εκφράζει τις θερμές της ευχαριστίες σε όλους όσους στέκονται δίπλα της αυτές τις δύσκολες ώρες, δείχνοντας κατανόηση, συμπαράσταση και σεβασμό στο πένθος της.