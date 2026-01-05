Την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου, στις 10:30, στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας, Δήμου Χαλκιδέων αναμένεται να τελεστεί η κηδεία του δημοσιογράφου Γιώργου Παπαδάκη, σύμφωνα με ανακοίνωση της οικογένειάς του.

Αντί στεφάνων, η οικογένεια παρακαλεί όσους το επιθυμούν να τιμήσουν τη μνήμη του με δωρεά στους παρακάτω οργανισμούς:

«Το Εργαστήρι» – Σύλλογος Γονέων,

Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αναπηρία

Τράπεζα: Alpha Bank

Alpha Bank ΙΒΑΝ: GR 2501 4050 3050 300 200 200 1379

GR 2501 4050 3050 300 200 200 1379 Δικαιούχος: Σύλλογος Γονέων και

Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αναπηρία

«Το Εργαστήρι»

«Το Χαμόγελο του Παιδιού»

Τράπεζα: Alpha Bank

Alpha Bank ΙΒΑΝ: GR4201404410441002101062962

GR4201404410441002101062962 Δικαιούχος: Το Χαμόγελο του Παιδιού

Τέλος, η οικογένεια του Γιώργου Παπαδάκη εκφράζει τις θερμές της ευχαριστίες σε όλους όσους στέκονται δίπλα της αυτές τις δύσκολες ώρες, δείχνοντας κατανόηση, συμπαράσταση και σεβασμό στο πένθος της.

cnn.gr