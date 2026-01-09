Από τη Δευτέρα, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ήταν νεκρός ο Χρήστος Πολίτης, τον οποίο βρήκε η οικογένειά του λίγα εικοσιτετράωρα μετά. Την είδηση του θανάτου του έκανε γνωστή με ανάρτησή του στο Facebook ο συγγραφέας Μάνος Λαμπράκης, νωρίς το βράδυ της Πέμπτης, γράφοντας «Ο Χρήστος Πολίτης δεν βρίσκεται πια ανάμεσά μας… 1942 – 2026».

Αρχικά δημιουργήθηκε σύγχυση και επί ώρες οι δημοσιογράφοι αναζητούσαν αξιόπιστη πηγή προκειμένου να επιβεβαιωθεί η δυσάρεστη πληροφορία για την απώλεια του σημαντικού ηθοποιού.

Η Νάντια Μουρούζη, η οποία υπήρξε συμπρωταγωνίστριά του, σε τηλεφωνική επικοινωνία με το «ΘΕΜΑ» χθες το βράδυ επιβεβαίωσε πως από τον στενό φιλικό κύκλο τους είχε πληροφορηθεί πως βρέθηκε νεκρός στο σπίτι αλλά κάποιες ημέρες μετά τον θάνατό του, κάτι που επιβεβαιώθηκε στη συνέχεια και από τον δημοσιογράφο Τάσο Τεργιάκη, ο οποίος πριν από λίγο στο «Πρωινό» ανέφερε πως, «τη Δευτέρα πέθανε. Τον έψαχνε για σχεδόν μία ολόκληρη μέρα ο αδελφός του και όταν πήγαν στο σπίτι τον βρήκανε νεκρό. Προφανώς ήτανε μία μέρα νεκρός ο άνθρωπος. Έμενε μόνος του στη Νέα Σμύρνη. Χθες το μάθαμε εμείς και να πούμε απ’ τις πληροφορίες που έχουμε απ’ την οικογένεια ότι θα γίνει καύση στο αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας. Θα μάθουμε πότε και πού».

Ο Χρήστος Πολίτης είχε αποσυρθεί τα τελευταία χρόνια από τα φώτα της δημοσιότητας. Ζούσε απομονωμένος ενώ η τελευταία του δημόσια εμφάνιση ήταν το καλοκαίρι του 2025.

