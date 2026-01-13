Τρεις -και όχι τέσσερις- είναι τελικά οι επιβεβαιωμένες περιπτώσεις δεξαμενόπλοιων ελληνικών συμφερόντων που φέρονται να χτυπήθηκαν από άγνωστα drones στη Μαύρη Θάλασσα.

Σύμφωνα με αναφορές της ελληνικής εταιρείας ναυτικής ασφάλειας και διαχείρισης κινδύνου Diaplous, τα τρία πλοία που συγκεντρώνουν μέχρι στιγμής τις περισσότερες επιβεβαιωμένες ενδείξεις εμπλοκής στο περιστατικό είναι τα MT MATILDA, MT DELTA HARMONY και MT DELTA SUPREME.

Αντιθέτως, το FREUD της TMS Tankers δεν περιλαμβάνεται πλέον στις επιβεβαιωμένες αναφορές χτυπήματος.

Το MT MATILDA (IMO 9407457), δεξαμενόπλοιο με σημαία Μάλτας και διαχειρίστρια την Thenamaris, φέρεται να επλήγη ενώ βρισκόταν αγκυροβολημένο στην περιοχή αναμονής του CPC.

Μέχρι τη στιγμή σύνταξης του παρόντος δεν έχει δημοσιοποιηθεί επίσημη εκτίμηση για την έκταση των ζημιών.

Το MT DELTA HARMONY (IMO 9408463), με σημαία Λιβερίας και διαχείριση από τη Delta Tankers, αναφέρεται ότι χτυπήθηκε επίσης από drones, με πληροφορίες να κάνουν λόγο για εκδήλωση πυρκαγιάς, η οποία ωστόσο κατασβέστηκε άμεσα, επιτρέποντας στο πλοίο να συνεχίσει την πορεία του. Παρά ταύτα, δεν υπάρχουν επίσημα επιβεβαιωμένα στοιχεία για ζημιές, θύματα, ή περιβαλλοντική ρύπανση.

Στις ίδιες αναφορές προστίθεται και το MT DELTA SUPREME (IMO 9585895), επίσης υπό τη διαχείριση της Delta Tankers, ως τρίτο δεξαμενόπλοιο που φέρεται να επλήγη στην ίδια θαλάσσια ζώνη αναμονής. Και στην περίπτωση αυτή, οι λεπτομέρειες για τον τύπο του drone, το σημείο πρόσκρουσης και την έκταση των ζημιών παραμένουν ανεπιβεβαίωτες.

Κοινός παρονομαστής και στις τρεις περιπτώσεις είναι τα σοβαρά κενά πληροφόρησης: δεν έχει διευκρινιστεί εάν πρόκειται για εναέρια UAV, επιφανειακά USV ή συνδυασμό μέσων, ούτε εάν υπήρξε εμπλοκή ρυμουλκών, μετακίνηση αγκυροβολίων ή αναστολή φορτώσεων από τις αρμόδιες αρχές.

Οι επιθέσεις καταγράφονται σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη συγκυρία για την ενεργειακή εφοδιαστική αλυσίδα της περιοχής.

Στις αρχές Ιανουαρίου, η παραγωγή του Καζακστάν υπέστη σημαντική κάμψη, με μεγάλες αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρείες να αντιμετωπίζουν ήδη σοβαρές δυσκολίες στη μεταφορά αργού μέσω ρωσικών υποδομών, εξαιτίας χειμερινών καταιγίδων αλλά και ζημιών από προηγούμενη ουκρανική επίθεση με drone σε κρίσιμες εγκαταστάσεις.

Ναυτιλιακοί πράκτορες προειδοποιούν ότι η κλιμάκωση τέτοιων περιστατικών στη Μαύρη Θάλασσα ενδέχεται να οδηγήσει σε αύξηση τόσο των ναύλων όσο και των ασφαλίστρων για πλοία που φορτώνουν σε ρωσικούς τερματικούς σταθμούς, από τους οποίους διακινείται πάνω από το 2% της παγκόσμιας παραγωγής αργού πετρελαίου.

Η εικόνα που διαμορφώνεται παραπέμπει πλέον όχι σε μεμονωμένο επεισόδιο, αλλά σε μια επικίνδυνη νέα κανονικότητα για τη ναυτιλία και την ενεργειακή ασφάλεια στη Μαύρη Θάλασσα.

