Σε εξέλιξη είναι επιχείρηση απεγκλωβισμού της ομάδας των ορειβατών από δύσβατο σημείο, κοντά στη κορυφή «Προφήτης Ηλίας», στον Ταΰγετο.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, η Υπηρεσία ειδοποιήθηκε γύρω στη 1μμ για ομάδα 8 ορειβατών σε δυσπρόσιτο και δύσβατο σημείο κοντά στην κορυφή του Προφήτη Ηλία, η οποία ξεπερνάει τα 2.000 μέτρα.

Υπάρχει επικοινωνία με την ορειβατική ομάδα και τον επικεφαλής της, ο οποίος, όπως έχει «μεταφέρει» στις πυροσβεστικές δυνάμεις, τέσσερα μέλη της (ομάδας) έχουν τραυματιστεί και χρήζουν αεροδιακομιδής, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, έγινε προσπάθεια να τους προσεγγίσουν από αέρος αλλά απέτυχε λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή. Αυτή την ώρα, επιχειρούν επίγειες δυνάμεις.

Για την επιχείρηση απεγκλωβισμού έχουν κινητοποιηθεί 41 πυροσβέστες με τις ορειβατικές ομάδες της 1ης και 6ης ΕΜΑΚ, την 9η ΕΜΟΔΕ, καθώς και την ομάδα ΙΚΑΡΟΣ (drone) Πελοποννήσου και ένα ελικόπτερο του ΕΚΣΕΔ.

