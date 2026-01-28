Δεν έχει εμφανιστεί ακόμη στο πρακτορείο ΟΠΑΠ ο υπερτυχερός του Τζόκερ, ο οποίος το βράδυ της Κυριακής 25 Ιανουαρίου κέρδισε το ποσό των €7,5 εκατ. στο Ηράκλειο Κρήτης.

Όπως αναφέρει το neakriti.gr, ο υπεύθυνος του καταστήματος που βρίσκεται στη λεωφόρο 62 Μαρτύρων 370, στην περιοχή του Ξηροπόταμου, Νικόλαος Πατεράκης, τόνισε πως «δεν ξέρουμε ποιος είναι. Είναι πρωί και δεν έχει εμφανιστεί ακόμα».

«Δόξα τω Θεώ, πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα ποσά που έχουν δοθεί στην Κρήτη και έτυχε στο πρακτορείο μας. Ελπίζω ο άνθρωπος να απολαύσει τα χρήματα που κέρδισε», επεσήμανε ο υπεύθυνος του πρακτορείου.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, το δελτίο παίχτηκε με σύστημα και ήταν επιλογής του ίδιου του παίκτη. «Η πληροφορία που έχουμε είναι ότι πρόκειται για δελτίο δικής του επιλογής. Δεν γνωρίζουμε ακόμα ούτε το ακριβές ποσό ούτε περισσότερες λεπτομέρειες», σημείωσε.

Οι δηλώσεις του υπεύθυνου του πρακτορείου για τον υπερτυχερό

