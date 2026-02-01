Σαρωτικό είναι το πέρασμα της κακοκαιρίας από αρκετές περιοχές της Ελλάδας, δημιουργώντας δεκάδες προβλήματα.

Σφοδρό είναι το χτύπημα της κακοκαιρίας σε περιοχές της Λάρισας. Στον Αγιόκαμπο η κατάσταση είναι δραματική καθώς η θάλασσα βγήκε στη στεριά.

Σπίτια και καταστήματα έχουν πλημμυρίσει. Παράλληλα με τη βροχόπτωση πνέουν ισχυροί άνεμοι. Επί ποδός βρίσκονται συνεργεία της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του Δήμου Αγιάς. Αναφορές υπάρχουν και για πλημμυρισμένες αγροτικές εκτάσεις.

Ο δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας σημείωσε στο onlarissa πως μεγάλες ποσότητες νερού που κατεβαίνουν από τα ορεινά, έχουν ως αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία σε όλα τα σημεία της παραλιακής όπου περνούν ρέματα. «Το νερό που έπεσε στην Ποταμιά είναι απίστευτο, ίσως περισσότερο κι από τον Daniel» είπε χαρακτηριστικά. Η κίνηση γίνεται πλέον στο οδικό δίκτυο πίσω από τις γέφυρες.

Ο δήμαρχος πρόσθεσε πως υπάρχουν κατολισθήσεις στον δρόμο προς Παλιουριά, μέσα στη Μελιβοία, αλλά και στο δρόμο Μεγαλόβρυσου – Ανατολής.

Τρίκαλα: Ελεγχόμενη η κατάσταση μετά τις έντονες βροχοπτώσεις – Αντιμετωπίστηκαν τα προβλήματα στον Δήμο Μετεώρων

Προβλήματα σε αγροτικούς δρόμους που συνδέουν ποιμνιοστάσια της περιοχής στη Δημοτική Ενότητα Χασίων στον Δήμο Μετεώρων δημιούργησαν οι ισχυρές βροχοπτώσεις, αλλά και σε οικισμούς, όπως στο Γερακάρι, τους Αγίους Θεόδωρους και τη Θεόπετρα, από υπερχείλιση ποταμών, τα οποία αντιμετωπίστηκαν.

Ελεγχόμενη είναι η κατάσταση στον Δήμο Τρικκαίων από τις τελευταίες έντονες βροχοπτώσεις και το «φούσκωμα» των ποταμών, καθώς τα όποια μικροπροβλήματα έχουν αντιμετωπιστεί, όπως ανέφερε στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο δήμαρχος Τρικκαίων, Νίκος Σακκάς, καθώς οι παρεμβάσεις των αρμόδιων Αρχών ήταν άμεσες.

Η αντιπεριφερειάρχης Τρικάλων, Χρύσα Ντιντή, δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι συνολικά η κατάσταση είναι ελεγχόμενη σε ολόκληρο τον νομό, ενώ ο μηχανισμός της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων βρίσκεται σε επιφυλακή και παρεμβαίνει όπου υπάρχει ανάγκη.

Προβλήματα και στη Μύρινα

Δύσκολη η κατάσταση και στη Μύρινα Λήμνου, όπου η συνεχιζόμενη βροχή έχει προκαλέσει δεκάδες προβλήματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τουλάχιστον τέσσερις κατοικίες στη Μύρινα αντιμετώπισαν προβλήματα από τα νερά της βροχής, με τη δύναμη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας να συνδράμει άμεσα στα σημεία για την παροχή βοήθειας και την άντληση υδάτων.

Κακοκαιρία στην Εύβοια: Ισχυρά κύματα «σάρωσαν» παραλιακό δρόμο

Η κακοκαιρία σάρωσε και τις παραθαλάσσιες περιοχές της Εύβοιας. Όπως αναφέρει το evima, στην παραλία του Αλμυροποτάμου, τα ισχυρά κύματα «σάρωσαν» τον παραλιακό δρόμο, μεταφέροντας φερτά υλικά, κλαδιά και σκουπίδια, ενώ σε αρκετά σημεία το νερό της θάλασσας έφτασε μέχρι το πεζοδρόμιο, δημιουργώντας επικίνδυνες συνθήκες για οδηγούς και πεζούς.

Οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς τα φαινόμενα θα συνεχιστούν.

Χτύπημα της κακοκαιρίας στις Κυκλάδες

Σε ποτάμια έχουν μετατραπεί οι δρόμοι και τα σοκάκια σε Πάρο και Μύκονο.

Meteo: 189 χιλιοστά βροχής στο Πήλιο έως το μεσημέρι της Κυριακής

Μεγάλα ύψη βροχής καταγράφηκαν έως το μεσημέρι της Κυριακής 1 Φεβρουαρίου 2026. Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το μεγαλύτερο ύψος βροχής έως τις 13:40 καταγράφηκε στο Πήλιο και πιο συγκεκριμένα στη Ζαγορά Πηλίου (189 χιλιοστά). Στον χάρτη της σχετικής εικόνας παρουσιάζεται η κατανομή της βροχόπτωσης στη χώρα και οι 8 σταθμοί με τα μεγαλύτερα ύψη βροχής. Όπως προκύπτει από τις επιπλέον πληροφορίες που παρέχονται στην εικόνα, βροχή (περισσότερη του 1 χιλιοστού) καταγράφηκε στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας και πιο συγκεκριμένα σε 529 από τους 558 ενεργούς σταθμούς.

