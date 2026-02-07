Σε διαθεσιμότητα τέθηκε ο αξιωματικός της αεροπορίας, που συνελήφθη και ομολόγησε τη διαρροή κρίσιμων και διαβαθμισμένων πληροφοριών στην Κίνα, ενώ αντιμετωπίζει βαρύτατες κατηγορίες, που φτάνουν μέχρι τα ισόβια και την πιθανότητα αφαίρεσης της ελληνικής Ιθαγένειας.

Έρευνα για δύο απόστρατους με προσβάσεις στην Κίνα

Το ενδεχόμενο να εμπλέκονται και άλλα άτομα στην υπόθεση κατασκοπείας εξετάζουν οι αρχές, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες υπάρχουν ήδη συγκεκριμένα πρόσωπα που έχουν μπει στο μικροσκόπιο των αρχών.

Συγκεκριμένα, δύο απόστρατοι αξιωματικοί της Ελληνικής Αεροπορίας, διερευνάται αν είχαν στρατολογηθεί από τον 54χρονο σμήναρχο, ο οποίος συνελήφθη μετά την κατηγορία για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας, το πρωί της Πέμπτης (5/2).

Αν και η έρευνα βρίσκεται σε αρχικό στάδιο, διερευνάται και εμπλοκή και άλλων προσώπων που ενδεχομένως να συνέδραμαν σε αυτή την αποστολή, την οποία είχε αναλάβει ο 54χρονος σμήναρχος, ο οποίος χθες το πρωί οδηγήθηκε ενώπιον της προϊσταμένης της Εισαγγελίας του αεροδικείου, από την οποία ζήτησε και έλαβε προθεσμία προκειμένου να προετοιμάσει την απολογία του για το πρωί της Τρίτης. Υπενθυμίζεται, ότι μετά τη σύλληψή του και τις κακουργηματικές κατηγορίες που αντιμετωπίζει, τέθηκε σε διαθεσιμότητα από την υπηρεσία του.

Όπως προέκυψε από την πολύμηνη έρευνα των στελεχών της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, ο διοικητής της 128 σμηναρχίας στο Καβούρι για τουλάχιστον 18 μήνες διοχέτευε το Πεκίνο με μυστικές πληροφορίες και πληροφορίες υψίστης εθνικής σημασίας, ακόμη και πληροφορίες για ΝΑΤΟϊκές αποστολές.

Πρόκειται για ένα πρόσωπο το οποίο ήταν σμήναρχος, αλλά όχι ιπτάμενος, είχε τον έλεγχο των πληροφοριακών και τεχνολογικών συστημάτων και για αυτά τα συστήματα έδινε τις μυστικές πληροφορίες. Στο μικροσκόπιο της ΕΥΠ έχει μπει και ένα ταξίδι που πραγματοποίησε πριν από μερικούς μήνες στην Κίνα, καθώς εκεί ο 54χρονος ενδεχομένως να συνάντησε τον σύνδεσμό του στο Πεκίνο, με τον οποίο βρισκόταν σε επικοινωνία και του έστελνε τις πληροφορίες υψίστης εθνικής σημασίας.

Πώς προσέγγισαν οι Κινέζοι τον σμήναρχο

Οι Κινέζοι, σύμφωνα με πληροφορίες, προσέγγισαν τον σμήναρχος μέσα από κάποια διαδικτυακή εφαρμογή την οποία είχε εγκατεστημένη στο κινητό. Συγκεκριμένα, του έστειλαν μήνυμα και κατάφεραν να τον στρατολογήσουν και γι αυτό τον λόγο εξετάζεται το ενδεχόμενο να υπάρχουν και άλλα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, τα οποία ίσως να έχουν στρατολογηθεί προκειμένου να κάνουν την ίδια δουλειά, δηλαδή να μεταδίδουν πληροφορίες στο Πεκίνο για πολύ κρίσιμα ζητήματα.

Η σύλληψή του έγινε το πρωί της Πέμπτης, παρόλο που από τον Οκτώβριο υπήρχε η πληροφορία από ξένες μυστικές υπηρεσίες για τη δράση του, καθώς θεωρήθηκε πως πλέον είχε πρόσβαση σε πολύ απόρρητα έγγραφα, τα οποία διοχέτευε στο Πεκίνο και έπρεπε να σταματήσει τη δράση του.

Από τον Οκτώβριο στο στόχαστρο των Αρχών

Οι πρώτες πληροφορίες ότι ενδεχομένως ο 54χρονος ενεργούσε ως κατάσκοπος για τα συμφέροντα υπερδύναμης, έφτασαν στην ΕΥΠ από τη CIA. Ο σμήναρχος «κλειδώθηκε» και από τον περασμένο Οκτώβριο μπήκε στο στόχαστρο της έρευνας με διακριτική παρακολούθηση.

Ο αξιωματικός ήδη από την ώρα της σύλληψής του στο γραφείο του, φέρεται να «έσπασε» και να ομολόγησε τα πάντα, κατονομάζοντας και τον Κινέζο σύνδεσμό του, που βρίσκεται στην Κίνα.

Όταν άρχισε να «σφίγγει» ο κλοιός γύρω του, ο 54χρονος ανώτερος αξιωματικός μετατέθηκε από τη νευραλγική θέση στο επιτελείο, όπου είχε πρόσβαση στις τηλεπικοινωνίες στην 128 ΣΕΤΗ στο Καβούρι, που πρακτικά είναι σχολή εκπαίδευσης στις τηλεπικοινωνίες και δεν θα μπορούσε να υποκλέπτει κρίσιμες πληροφορίες για την εθνική ασφάλεια.

Την αποστολή εγγράφων και σχεδίων των Ενόπλων Δυνάμεων στον Κινέζο «χειριστή», πραγματοποιούσε με ειδική συσκευή κινητού τηλεφώνου. Με αυτήν φωτογράφιζε τις διαβαθμισμένες πληροφορίες και με κρυπτογραφημένο λογισμικό έστελνε τα ντοκουμέντα στον σύνδεσμό του στην Κίνα. Το πώς έγινε η επαφή τους ερευνάται. Όπως αποκαλύφθηκε είχε κάνει ένα ιδιωτικό ταξίδι στην Κίνα, πριν «κλειδωθεί» ως ύποπτος για κατασκοπεία.

Πώς «έσπασε» ο 54χρονος σμήναρχος

Οι στρατιωτικές Aρχές και η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών παρακολουθούσαν τα ψηφιακά αποτυπώματα του 54χρονου σμηνάρχου συγκέντρωναν ενοχοποιητικά στοιχεία εναντίον του και πριν προλάβει να αποστείλει ένα μεγάλο πακέτο πληροφοριών, προχώρησαν στη σύλληψή του.

Η επιχείρηση σύλληψης ήταν συντονισμένη και αιφνιδιαστική. Στόχος ήταν να δει τον στρατιωτικό εισαγγελέα και τα κλιμάκια ΓΕΕΘΑ και ΕΥΠ μπροστά του πριν προλάβει να αντιδράσει και να σβήσει στοιχεία. Κατά την έρευνα που έγινε διαπιστώθηκε ότι δεν είχε δηλώσει το δεύτερο κινητό. Μέσα σε αυτό ήταν εγκατεστημένο το λογισμικό κατασκοπείας και τα αρχεία που είχε στείλει στον Κινέζο «χειριστή».

Στρατιωτικές πηγές ανέφεραν στο ΕΡΤnews ότι ο σμήναρχος δεν περίμενε σε καμία περίπτωση ότι έξω ακριβώς από το γραφείο του θα βρεθούν τα στελέχη της Διοίκησης Κυβερνοασφάλειας του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας και το κλιμάκιο της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών.

Όταν μπήκαν στο γραφείο του δεν μπορούσε να κάνει το παραμικρό. Μάλιστα, από άνδρες του ΓΕΕΘΑ είχαν μαζί τους και ειδικό μηχάνημα για ηλεκτρονικές συσκευές με το οποίο εντόπισαν το δεύτερο κινητό τηλέφωνο, το οποίο ουδέποτε είχε ενημερώσει ότι υπάρχει.

Μάλιστα την ώρα που τόσο τα στελέχη της ΕΥΠ όσο και στελέχη του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας έθεταν ερωτήματα στον 54χρονο, ειδικός αξιωματικός, ιδιαίτερα εξειδικευμένος στα ηλεκτρονικά, ξεκίνησε να «ξεψαχνίζει» το κινητό του σμηνάρχου, καταφέρνοντας μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα να σπάσει τους κώδικες και να μπει μέσα σε αυτό. Στη συνέχεια ο συγκεκριμένος αξιωματικός άρχισε να κατεβάζει αρχεία και τότε ο 54χρονος άρχισε ουσιαστικά να «σπάει».

Ο σμήναρχος κατηγορείται για συλλογή και μετάδοση μυστικών πληροφοριών στρατηγικής σημασίας σε τρίτους με κίνδυνο την πρόκληση βλάβης στα εθνικά συμφέροντα. Μέχρι την ερχόμενη Τρίτη που πήρε προθεσμία να απολογηθεί θα κρατείται στις εγκαταστάσεις της αερονομίας στον Καρέα.

Οι ποινές που αντιμετωπίζει επισύρουν κάθειρξη από 6 μήνες έως και ισόβια, ενώ σύμφωνα με το άρθρο 298 του νέου ποινικού κώδικα μπορεί ακόμα και να του αφαιρεθεί και η ελληνική ιθαγένεια.

Μετά την απαγγελία των κατηγοριών με απόφαση του αρχηγού ΓΕΕΘΑ, στρατηγού Δημητρίου Χούπη ο αξιωματικός τέθηκε σε 18μηνη διαθεσιμότητα, όσο δηλαδή μπορεί να διαρκέσει η προφυλάκιση του μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης αυτής.

«Ο πελάτης μας είναι ψύχραιμος και πιστεύει ότι θα αποδοθεί η δικαιοσύνη που πρέπει να αποδοθεί και ό,τι έχουμε να πούμε θα τα πούμε στον Ανακριτή», δήλωσε ο συνήγορος του κατηγορουμένου, Βασίλης Χειρδάρης.

Επιχειρήσεις αντικατασκοπείας στην Ευρώπη

Η επιχείρηση που διεξήχθη από την ΕΥΠ και το ΓΕΕΘΑ εντάσσεται στη γενικότερη επιχειρησιακή δράση «counterintelligence» που διεξάγεται παράλληλα από 2014 μετά την εισβολή στην Κριμαία και σε άλλες χώρες της Ευρώπης για την εξάρθρωση δικτύων κατασκόπων που δρουν υπέρ της Κίνας ή της Ρωσίας και έναντι των συμμάχων του ΝΑΤΟ.

Στο πλαίσιο αυτό εξαρθρώθηκε και δίκτυο κατασκόπων της Κίνας στην Γαλλία, ενώ παράλληλες δράσεις γίνονται σε όλη την Ευρώπη καθώς τα τελευταία χρόνια παρατηρείται έντονο ενδιαφέρον για διείσδυσή και υφαρπαγή δεδομένων μεγάλης στρατηγικής σημασίας.

