Πέθανε ο πρώην υπουργός της ΝΔ Αναστάσης Παπαληγούρας σε ηλικία 78 ετών, όπως ανακοίνωσε το Γραφείο Τύπου της Νέας Δημοκρατίας το πρωί της Πέμπτης 12 Φεβρουαρίου. Το τελευταίο διάστημα ο πρώην βουλευτής Κορίνθου αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας.

Ο Αναστάσης Παπαληγούρας στις εκλογές του 1981 εξελέγη για πρώτη φορά Βουλευτής Κορινθίας με τη Νέα Δημοκρατία. Επανεξελέγη στις εκλογές του 1985, του 1993, του 1996, του 2000, του 2004 και του 2007. Διετέλεσε Υπουργός Δικαιοσύνης (2004-2007) και Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής (2008-2009) στις Κυβερνήσεις του Κώστα Καραμανλή.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της ΝΔ: «αφήνει έντονο το αποτύπωμά του στη δημόσια ζωή του τόπου. Υπηρέτησε την Πατρίδα και την Παράταξη με αξιοπρέπεια, μαχητικότητα και εντιμότητα, εργάστηκε με συνέπεια για την ιδιαίτερη πατρίδα του και αγαπήθηκε από τους Κορίνθιους συμπολίτες του».

H ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου της Νέας Δημοκρατίας

Η οικογένεια της Νέας Δημοκρατίας αποχαιρετά με θλίψη τον πρώην Βουλευτή Κορινθίας και Υπουργό Αναστάση Παπαληγούρα.

Γεννήθηκε το 1948 στην Αθήνα και ήταν γιος του πολιτικού της ΕΡΕ και της ΝΔ Παναγή Παπαληγούρα, ο οποίος διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στον εκσυγχρονισμό της ελληνικής οικονομίας και στην ένταξη της χώρας στην ΕΟΚ. Σπούδασε Νομική στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές του σπουδές στο Πανεπιστήμιο Brunel του Λονδίνου.

Την περίοδο 1976-1977 ήταν Πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ.

Απευθύνουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του.



Το βραβείο που του αφιέρωσε η Λένα Παπαληγούρα

Η κόρη του, Λένα Παπαληγούρα πριν μερικούς μήνες είχε βραβευτεί με το «3ο Βραβείο Γυναικείου Ρόλου» για την ερμηνεία της στην παράσταση «Prima Facie» στα Θεατρικά Βραβεία Κοινού από το Αθηνόραμα και κατά τη διάρκεια της ομιλίας της λύγισε και δακρύζοντας αφιέρωσε το βραβείο αυτό στον πατέρα της Αναστάση Παπαληγούρα που όπως είπε τότε «δίνει μάχη με την υγεία του».

Συγκεκριμένα είχε δηλώσει τότε συγκινημένη: «Θα ήθελα να το αφιερώσω στον πατέρα μου που αυτή τη στιγμή δίνει τη δική του μάχη με την υγεία του και που δεν μπορεί να είναι εδώ απόψε αλλά είναι πάντα μαζί μου σε ό,τι κάνω. Έχει σημασία για μένα να πω, ότι όταν έκανα έρευνα για την παράσταση, ανακάλυψα, ήξερα, θυμήθηκα, μάλλον όμως ανακάλυψα, ότι ήταν ο πρώτος που όντας στη Βουλή, θέσπισε νόμο για την κακοποίηση των γυναικών και την ενδοοικογενειακή βία. Κι αυτό έγινε το 2006! Σκεφτείτε πόσο πρόσφατα, πριν από αυτό δεν υπήρχε τίποτα. Αυτό αν το σκεφτούμε, είναι τρομερό. Εύχομαι η τέχνη μας να συνεχίζει να δίνει τις μάχες μας ενάντια στις αδικίες αυτού του κόσμου».

